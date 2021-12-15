İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kankası Hüseyin Köksal'a plaka tahsis eden CHP'li Milletvekili Özgür Karabat çıktı!

CHP'li isimlerin karıştığı skandallar zincirine bir yenisi daha eklendi. Son skandalın adresi ise İstanbul olurken başrolünde CHP'li Ekrem İmamoğlu, Özgür Karabat ve Hüseyin Köksal yer aldı.Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Audi marka lüks bir araç, emniyet şeridinde hızla giderken polis çevirmesine takıldı. Emniyet şeridinde yakalanan Audi A8 marka lüks araçla ilgili yapılan soruşturmada, büyük bir skandal açığa çıktı. Emniyet şeridinde hızla ilerlerken çevirmeye takılan '34 HSY ..' plakalı aracın, tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Hüseyin Köksal'a ait olduğu belirlendi.Hüseyin Köksal'ın adı bir dönem kamuoyunda sık sık gündeme geliyordu. Köksal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatının ardından Olay TV'nin kurulumunda aktif rol aldı vebüyük harcamalar yaptı.İBB'ye yakınlığıyla öne çıkan Hüseyin Köksal'a plaka tahsis eden kişinin de CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat olduğu ortaya çıktı.Milletvekillerinin 3 araca plaka tahsis ettirme hakkı olduğu bilinirken bu plakalar, emniyet şeritlerinden istediği gibi gidebiliyor. Hız cezalarından muaf olan bu araçlar yüksek hızlaraçıkabiliyor. Hiçbir şekilde trafik cezası kesilmeyen bu araçların, milletvekili tarafından başka birisine usulsüz şekilde tahsis edilmesi de tepkilere neden oldu.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Hüseyin Köksal arasında bulunan derin ilişki bu mesele ile de tam olarak açığa çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 Milyarlık İETT ihalesini Özgür Karabat'a peşkeş çektiği bilinirken Hüseyin Köksal'ın İBB'nin açıkhava ihalelerini aldığı belirlenmişti. Son olay Hüseyin Köksal'ın İmamoğlu ve Karabat arasındaki 2 milyarlık ihalenin bağlantı takipçisi olduğu şüphelerini akıllara getirirken 3'lü arasındaki ihale, rant ve dokunulmazlık kalkanının açık bir göstergesi oldu.CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu öğrenildi.Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşavirinin Sema Yay olduğu öğrenildi. Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Özgür Karabat'ın, seçimden sonra şirketin mali müşaviri olduğu bildirildi. Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 25 Eylül 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu açıkça gözüküyor. Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 18 Aralık 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu gözüküyor. Şirketin sermaye artımının Özgür Karabat'ın raporuyla tespit edildiğine dikkat çekiliyor.Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Ekrem İmamoğlu döneminde 20 Eylül 2019-16 Haziran 2021 tarihleri arasında 14 ayrı ihale aldığı bildirildi. Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığı ihalelerin tarihleri şöyle:20 Eylül 2019- 531 Adet Otokar Kent 290LF Model Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi) (Pazarlık Usulü İhale)23 Eylül 2019- 385 Adet Citaro Solo Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması (Pazarlık Usulü İhale)20 Kasım 2019- 24.258.000 Kilometre Otobüs, Bakım ve Onarımı (Açık İhale)21 Kasım 2019- 23.427.00 Kilometre Otobüs Bakım Onarımı (Açık İhale)27 Aralık 2019- 2.639.000 Kilometre 139 Adet Karsan 74 Adet Connectog Otobüslerin Bakım Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)23 Aralık 2020-1.938.750 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)23 Aralık 2020- 1.890.600 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)22 Ocak 2021- 3.740.300 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)22 Ocak 2021- 3.781.200 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)9 Şubat 2021- Ayazağa Garajı İşlettirme (Açık İhale)9 Mart 2021- 40.689.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım (Açık İhale)11 Mart 2021- 137.621.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)11 Mart 2021- 37.191.00 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)16 Haziran 2021- BMC Procity Model Ağır Hasarlı Aracın Onarımı (Açık İhale)İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; otobüsü imal eden Mercedes-Benz firmasını tamir için yeterli olmadığı gerekçesiyle ihaleden elediği ifade edildi.Özgür Karabat'ın tahsis ettiği plaka ile yakalanan Hüseyin Köksal'ın, Ekrem İmamoğlu gibi aslen Trabzonlu olduğu ve dostluklarının Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandığı biliniyor.Kamuoyunda Hüseyin Köksal sadece Olay Tv'nin ortağı gibi gözükse de Şubat 2020'de kurulan Advercity şirketiyle İBB'ye ait açık hava mecralarının (billboard, raket vs) ihalesini 3yıllığına İBB sözcüsü Murat Ongun sayesinde alması da dikkat çekmişti.Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından kendisine yakın bir medya oluşturma girişimleri içinde olduğu biliniyor. İstanbul Ticaret Odasıkayıtlarına göre merkezi Şişli'de olduğu anlaşılan BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. de işte tam bu sırada kuruluyor. Şirketin ortakları arasında, İmamoğlu'nun Trabzon'dan eski arkadaşı olan ve tekstil işi ile uğraşan Hüseyin Köksal'ın kardeşi, Ahmet Köksal ile Uğur Kapkı'nın isimleri görünüyor. Bu şirketin ajans markası da Advertcity olarak belirleniyor.Advertcity'nin bir anda görülmemiş bir reklam kampanyası ile gündeme gelmesi, hem İstanbulluların, hem de sektör içindeki profesyonellerin dikkatini çekiyor!Ayrıca, yapılan araştırmalarda, söz konusu devasa ekranlar için, herhangi bir ihale yapılmadığı anlaşılıyor. İhaleye çıkmayan dev ekranların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'nin 'özel' izniyle konumlandırıldığı ve ticari olarak piyasaya sunulduğu ortaya çıkıyor. İlgili alanların yönetimini elinde toplayan İBB iştiraki Kültür A.Ş., '3-G' denilen davet usulü ile ihale açmadan söz konusu alanları sözleşme imzalama yöntemi ile belli firmalara veriyor. İstanbul'un en önemli ulaşım akslarında bulunan üst geçitlerdeki reklam alanlarının da, Olay TV kurucularından, tekstilci avukat Hüseyin Köksal'ın kardeşi Ahmet Köksal'ın büyük hisse sahibi olduğu Advertcity firmasına, yine Kültür A.Ş. üzerinden verildiği belirtiliyor.Fakat bu özel izinle yapılan uygulama kanunlara aykırı! Yürürlükteki İstanbul Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'nin uygulamaya ilişkin hükümlerini düzenleyen, 3. bölüm 8. madde 5. kısım (a) ve (b) bentlerinde söz konusu keyfi uygulmaya izin verilmediği yazılı. İstanbul Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'nin 8. Bölüm 5. Kısmı, 'Yaya geçitleri ile taşıt altve üst geçitleri aşağıdaki hususlar çerçevesinde reklam ve tanıtım alanı olarak kullanılabilir' demekte;a) 8. Bölüm 5. Kısım(a) 'Yaya geçitleri ile taşıt alt ve üst geçitleri; yetki ve sorumluluk alanlarında olmak şartıyla ilgili belediyenin icraatları ve etkinliklerinin kamuya duyurulması amacıyla kullanılabilir'b) 8. Bölüm 5. Kısım(b) 'Anlaşmalı olarak bir alt geçit veya üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş gerçek veya tüzel kişilerin ad ve logoları uygun görülecek yerlere konulabilir.'Bu durumda İBB'nin yürürlükte bulunan 'Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'nin hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde yaya ve taşıt üst geçitlerinin ticari olarak kullanılamayacağını belirtmekte olduğu görülüyor.İfşa sarmalının son halkası ise FETÖ bağlantısı. Advertcity adlı şirketin ortağı olan Murat Kapki'nin kardeşi Ferhat Kapki'nin de FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarında çalıştığı anlaşıldı. Ferhat Kapki'nin, ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan FETÖ'ye ait Youngstown Horizon Bilim Akademisi'nde müdür olduğu tespit edildi. ABD'de FETÖ'nün kontrolü altında olduğu okuldan, milyon dolarlarca kaynak elde edildiği kaydedildi.