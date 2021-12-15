CoinMarketCap Hacklendi Mi? 15 Aralık CoinMarketCap Çöktü Mü?

CoinMarketCap Hacklendi Mi?

Son dakikalarda CoinMarketCap sitesinde yaşanan problemler sebebiyle kullanıcılar konu hakkında araştırmalara başladı. Artan kripto para fiyatları şaşkınlıkla takip edildi. Artan fiyatların ardından konuyla ilgili olarak birçok kişi sosyal medya üzerinde tartışma başlattı. En sık merak edilenler arasında isevesoruları yer almaya başladı. Bu sebeple site hakkında birçok iddia ortaya atıldı.sorusu ve konu hakkında birçok detay için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Sosyal medyada gündeme gelmeye başlayan olayla alakalı birçok detay merak ediliyor. Konu kapsamında en merak edilenler arasında isevesorusu sık sık aratılıyor. Kripto para birimlerinde yaşanan düşüş birçok kişinin şoka uğramasına sebep oldu. Bazı rakamlar ise oldukça aratarak kişilerin aklında soru işaretleri oluşturdu. Konuyla ilgili olarak en merak edilenler arasında ise CoinMarketCap hacklendi mi sorusu yer alıyordu. Sosyal medyada birçok kişi tarafından konuşulmasıyla beraber gündemdeki konu maddeleri arasına yerleşen durum birçok kişinin merakına sebep oldu. CoinMarketCap'e giriş yapılınca karşıya çıkan sorun sonrası kripto paraların aşırı mijktarlara yükselidği görüldü.Konuyla ilgili olarak birçok kişi sosyal medya hesaplarından araştırmalara başladı. Bu kapsamda en merak edilenler arasında CoinMarketCap çöktü mü ve CoinMarketCap haklendi mi sorusu yer aldı. Şirket tarafından yapılan açıklama sonrası birçok kişi konuyla ilgili açıklamayı yakından takip ediyordu. Kripto paraların maliyetinin arttığını görenler rakamlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bu sebeple sık sık merak eidlenler arasında CoinMArketCap çöktü mü sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak şirket tarafından açıklamada ise 'Web sitemizde şu anda fiyat sorunları yaşanıyor.Mühendislik ekibi, Coinmarketcap.com üzerinde görünen yanlış fiyat bilgisinin farkındadır.Şu anda araştırıyoruz ve daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda bu durumu güncelleyeceğiz.' İfadeleri kullanıldı. Birçok kullanıcı yapılan açıklamanın ardından rahatladı. Birçok kişi de konuyla ilgili olarak şikayette bulndu. Sosyal medyadan konuyla ilgili olarak atılan tweetler ise şu şekilde;“Yapacağınız hatanın Allah belasını versin az kalsın istifa dilekçesi veriyor işsiz kalıyordum #CoinMarketCap”“Milyon dolarların olupta kullanamamak teşekkür ederim #CoinMarketCap”#CoinMarketCap verileri bugün için yanlış olabilir! Ancak gelecek için bir simülasyon! Zamanı gelmiş bir fikrin önünde hiç bir ordu duramaz”“Alın size Ultra Mega Boğa #CoinMarketCap teşekkür ederiz en azından milletin yüzünü bi nebzede olsa güldürdün.”“Sizce #CoinMarketCap 1 $ bile ödemeden bütün dünyada sansasyonel bir şekilde gündem olup reklamını yapmış mıdır?”“10 saniyeliğine milyarder oldum. İnanılmaz bi duyguydu, allah belanizi versin #CoinMarketCap”“Aktif olarak kullandığım ve pörtföy takibimi yaptığım #CoinMarketCap sitesinde şuan bir sorun mevcut. Duygularımızla oyuyor Umarım yenisini bulmak için eşini boşayan olmamıştır.”-“Ben Kaçar Herkese iyi geceler #CoinMarketCap @CoinMarketCap Sanırım Hack yedi Yalnız @TrustWallet sonunda hedefe geldin”