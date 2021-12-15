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Almanya'dan Rusya'ya çok sert Ukrayna uyarısı!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'yı Ukrayna konusunda uyardı. Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda "yüksek bir bedel" ödeyeceğini söyledi.

Almanya'dan Rusya'ya çok sert Ukrayna uyarısı!
Ekleme: 15.12.2021 - 14:01 Güncelleme: 15.12.2021 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Almanya'dan Rusya'ya çok sert Ukrayna uyarısı!
Scholz, başbakan olarak parlamentoya yaptığı ilk konuşmada Rusya - Ukrayna gerilimine değindi. 'Bugünlerde Rusya-Ukrayna sınırındaki güvenlik durumuna büyük endişeyle bakıyoruz' diyen Scholz, 'Toprak bütünlüğünün herhangi bir ihlalinin yüksek bir bedeli olacak' dedi.

Almanya'nın Rusya ile yapıcı bir diyaloga hazır olduğunun altını çizen Scholz, 'Avrupa'nın başarısı en önemli ulusal kaygımız' dedi.

Ayrıntılar geliyor...
Almanya'dan Rusya'ya çok sert Ukrayna uyarısı!
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