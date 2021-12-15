ABD’den Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili flaş açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan ile normalleşme adımlarının atılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Blinken, iki ülkenin normalleşme sürecini görüşmek üzere Özel Temsilci atama kararını kuvvetle desteklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan ile normalleşme adımlarının atılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Blinken, iki ülkenin normalleşme sürecini görüşmek üzere Özel Temsilci atama kararını kuvvetle desteklediklerini söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan ile normalleşme adımlarının atılacağına ilişkin açıklama yaptı.Blinken, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan'ın normalleşme sürecini görüşmek üzere Özel Temsilcilerin atanmasına ilişkin açıklamaları memnuniyetle karşılıyor ve kuvvetle destekliyoruz' ifadelerini kullandı.