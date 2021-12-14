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Karadeniz Gazı Ne Zaman Çıkarılacak? Karadeniz Gazı Nerede Bulundu?

Karadeniz gazıyla ilgili olarak birçok detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en sık araştırılan konulardan biri de Karadeniz gazı ne zaman çıkarılacak sorusudur. Peki, Karadeniz gazı ne zaman çıkarılacak? Karadeniz gazı nerede bulundu? Karadeniz gazı çıkarılacak mı? İşte detaylar...

Ekleme: 14.12.2021 - 13:04 Güncelleme: 14.12.2021 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz Gazı Ne Zaman Çıkarılacak? Karadeniz Gazı Nerede Bulundu?
Karadeniz gazıyla ilgili birçok detay konuşulmaya devam ediyor. Verilen müjdeli haberin ardından vatandaşlar Karadeniz gazı nerede bulundu ve Karadeniz gazı ne zaman çıkarılacak sorularına cevap aramaya başladı. Bu sebeple en merak edilen Karadeniz gazıyla ilgili olarak vatandaşlar birçok araştırma yapıyor. Bu sebeple Karadeniz gazı ne zaman çıkarılacak sorusu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih dönmez tarafından yapılan açıklama sonrası konu hakkında birçok bilgi elde edildi. Karadeniz gazı ne zaman çıkarılacak sorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Karadeniz Gazı Ne Zaman Çıkarılacak?


Karadeniz gazı hakkında vatandaşlar birçok araştırma yapmaya başladı. Bu araştırmalar kapsamında en sık merak edilenler arasında Karadeniz gazı ne zaman çıkarılacak sorusu yer alıyor. Karadeniz gazı hakkında Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı açıklamada bulundu. Bakan Dönmez tarafından konuyla ilgili olarak "İlk üretime 2023'te geçeceğiz. Karadeniz'deki gaz 2023'te ulusal sisteme bağlanacak. Günlük üretimi 10 milyon metreküp olarak planladık. Orada ürettiğimiz gazla da konutlarımızın tükettiği gazı karşılayacağız" ifadeleri kullanıldı. Elde edilen gazın tüm evlere girmesinin sağlayacağını belirterek "Evlere doğalgaz vermeme gibi durum söz konusu değil. Elimizde doğalgaz var. Teknik olarak bir sorun yok, kontratlarımız var. Her yılın sonunda bir sonraki yılın planlamasını yaparız. Geçtiğimiz yılda bu dönem için planlama yapıldı. 50-51 milyar metreküp bir talep yapıldı. Biz de yaklaşık 10 milyar metreküplük bir ilave oldu." açıklamasında bulundu.


Karadeniz Gazı Ne Zaman Çıkarılacak?

Karadeniz Gazı Nerede Bulunuyor?


Karadeniz gazı hakkında sık sık araştırılan konular arasında Karadeniz gazı nerede bulunuyor sorusu yer alıyor. Tuna-1 bölgesinde bulunan gazın ardından 540 milyar metreküp gaza ulaşılmasıyla bu konu uzun bir süre konuşulmuştu. Karadeniz gazıyla ilgili olarak Bakan Dönmez şu açıklamalarda bulundu;

, "1 yıl önce keşfin arkasından çıkmıştık. Sonrasında da olumlu gelişmeler oldu. 2023 hedefimiz. İnşallah o gazı getireceğiz. Saha büyük bir saha. Kuyu açılacak. Üretilen gaz boru sistemiyle kıyıya getirilecek ve burada işletilecek. Bunlar tabi zaman isteyen işler. İlk üretime 2023'te geçeceğiz. Karadeniz'deki gaz 2023'te ulusal sisteme bağlanacağımız için gelecek. Günlük üretimi 10 milyon metreküp olarak planladık. 2025-25 gibi maksimum üretime çıkacağız. Bugün konutlarımızın ürettiği doğalgaz miktarı da buralarda. Orada ürettiğimiz gazla da konutlarımızın tükettiği gazı karşılayacağız. Elimizde doğal gaz var. Teknik olarak bir sorun yok, kontratlarımız var. Her yılın sonunda bir sonraki yılın planlamasını yaparız. Geçtiğimiz yılda bu dönem için planlama yapıldı. 50-51 milyar metreküp bir talep yapıldı. Biz de yaklaşık 10 milyar metreküplük bir ilave oldu Yaşanan maliyet artışlarının vatandaşa yansıtılmadığını belirten Bakan, maliyetin devlet tarafından karşılandığını belirterek, "Enerji fiyatındaki artışın hepsini tüketiciye yansıtmıyoruz. Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı. Biz bu büyük maliyetin bir kısmını üzerimize aldık. 4'te 3'ü devlet karşılıyor."


Karadeniz Gazı Ne Zaman Çıkarılacak?


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