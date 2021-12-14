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Asgari Ücret Son Toplantı Bugün Mü? Asgari Ücret Neden Açıklanmadı?

Asgari ücret hakkındaki son toplantının dün yapılması bekleniyordu. Bu durumun gerçekleşmemesinin ardından konuyla ilgili olarak asgari ücret neden belirlenmedi sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, asgari ücret neden açıklanmadı? Asgari ücret son toplantı bugün mü? Asgari ücret son toplantı ne zaman?

Ekleme: 14.12.2021 - 09:35 Güncelleme: 14.12.2021 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Asgari Ücret Son Toplantı Bugün Mü? Asgari Ücret Neden Açıklanmadı?
Asgari ücretle ilgili olarak birçok detay merak ediliyor. Sosyal medyada sık sık vatandaşları tarafından tartışılan asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her sene aralık ayında yapılan toplantılar sonucunda asgari ücret belirleniyordu. Bu sene de aralık ayının gelmesiyle beraber birçok kişi konu hakkında araştırma yapıyor. En çok araştırılan durumlar arasında ise asgari ücret bugün mü ve asgari ücret neden açıklanmadı sorusu yer alıyor. Asgari ücret 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren konular arasında yer allıyor. Bu sebeple ilk üç toplantı gerçekleştirilirken de konuyla ilgili birçok detay sosyal medyanın gündemindeydi. Bu hafta ise pazartesi günü yapılması beklenen son toplantının yapılmamasıyla çoğu vatandaş konu hakkında araştırmalara başladı. Asgari ücret toplantısı bugün mü sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Asgari Ücret Toplantısı Bugün Mü?


7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret hakkında birçok gelişme yaşanıyor. İlk üç toplantının ardından birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başlamıştı. İşçi, işveren ve hükümetten kişilerin oluşturduğu komisyonun vereceği kararla asgari ücret zammı belirlenmiş olacak. Birçok kişinin meak ettiği asgari ücret son toplantı bugün mü sorusu oldukça araştırılıyor. Üçüncü toplantı hakkında ise Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder “Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelerle rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor.” İfadelerini kullanarak konu hakkındaki gelişmeleri aktarmıştı. Ardından “Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak ama biz devlet olarak üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve son toplantıda rakamı açıklayacağız” diyerek dördüncü toplantıyı işaret etmişti. Birçok kişi ise son ve dördüncü toplantının ne zaman olacağını merak ediyor. 13 Aralık Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen toplantının yapılmamasının ardından en sık araştırılan sorulardan biri asgari ücret toplantısı bugün mü sorusu oldu. Asgari ücret toplantısının tarihi henüz kesinleşmedi.


Asgari Ücret Toplantısı Bugün Mü?

Asgari Ücret Neden Açıklanmadı?


Asgari ücret hakkında en merak edilenler arasında asgari ücret neden açıklanmadı sorusu yer alıyor. Birçok vatandaş son toplantının gerçekleştirilmesini heyecanla bekliyor. 13 Aralık Pazartesi günü yapılması beklenen toplantının gerçekleşmemesinin ardından konuyla ilgili birçok araştırma yapıldı. Asgari ücretin belirlenmesi için son toplantının bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Asgari ücret hakkında yapılan tahminler de vatandaşların ilgiyle takip ettiği konular arasında bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

*Asgari ücretle çalışan bazen 10 milyon-15 milyon gibi birçok rakam dolaşıyor. Bu rakamlar doğru değil, doğrusunu ben biliyorum. Çünkü vergi alıyoruz, prim alıyoruz. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli var. *Ailelerle birlikte oluşturduğu bütünlüğü ele almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde asgari bir ücrettir. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37’si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz.”

Asgari Ücret Toplantısı Bugün Mü?

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