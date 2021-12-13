UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Belli Oldu Mu? Galatasaray'ın Rakipleri Kim Olacak?

Galatasary’ın Rakipleri Kim Olacak?

Play-Off’a Kalan Takımlar



UEFA Soruşturma Mı Başlattı?





Kura Yeniden Mi Çekilecek?

UEFA Avrupa Ligi hakkında en çok merak edilenler arasında yapılacak olan kura çekimi yer alıyordu. Bu sebeple sık sık araştırılan sorulardan biri desorusuydu. Sarı kırmızılı takımın özellikle taraftarları konu hakkında birçok araştırma yapıyordu.vesaat kaçta soruları en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Ayrıca UEFA Avrpa ligi kura çekimi hangi kanalda sorusu da sık sık aratılıyor. Bu sebeple konuyla ilgili birçok detay oldukça araştırılıyor.hakkında daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.UEFA Avrupa Ligi’nde play-off kuralarının çekileceği günü birçok taraftar heyecanla bekliyordu. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasında isesorusu yer alıyordu. Galatasaray takımının taraftarları tarafından özellikle konuyla ilgili birçok detay merak ediliyor. Bu konu kapsamında en çok araştırılanlar arasındasorusu merak ediliyordu. Galatasary’ın kiminle mücadele edeceği 25 Şubat tarihinde belli olacak. Avrupa Ligi’ndeki eşleşmeler ise şu şekilde;-Barcelona-Napoli-Sevilla-Dinamo Zagreb-Dortmund-Rangers-Leipzig-Real Sociedad-Zenit-Real Betis-Porto-Lazio-Sheriff-Braga-Atalanta-OlympiacosUEFA Avrupa Ligi’nde en çok merak edilenlerden biri de Play-off’a kalan takımlardır. Bu sebeple birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Konu kapsamında en çok aratılanlar arasında ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-OFF turuna katılan takımlar oldu.r şu maddeler halinde sıralanabilir;-Real Sociedad-Rangers-Olympiakos-Napoli-Lazio-Braga-Dinamo Zagreb-Real BetisUEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek takımlar da birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor işte o takımlar;-RB Leipzig-Porto-Dortmund-Sheriff-Barcelona-Atalanta-Sevilla-ZenitUEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun kurasında yaşanan skandal olay sonrası birçok kişi konu hakkında araştırmalara başlamıştı. Konuyla ilgili olarak en merak edilenler arasında ise soruşturma yapılıp yapılmayacağıydı. Manchester United olayından sonra soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kura doğru bir şekilde yapılsaydı Manchester United takımının rakibi olarak Atletico Madrid yer alacaktı. Fakat Bayern Münih ile eşleşme gerçekleşti.Konuyla ilgili birçok detay merak ediliyor. Yapılan hatanın ardından birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Kuraların yeniden çekilebileceği UEFA tarafından belirtilenler arasında yer alıyor. Manchester United takımının yanlışlıkla kendi grubundaki bir takımla eşleşmesi ve yeniden torbaya atılması birçok kişi tarafından dikkat çekmişti. Bu durumun ardından kura yeniden mi çekilecek sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyordu. En sık araştırılan konular arasında ise kura yeniden mi çekilecek sorusu yer alıyor. UEFA tarafından kuranın yeniden yapılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.