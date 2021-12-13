Omicron'a Karşı En Etkili Aşı Hangisi? Omicron Varyantına En Etkili Aşı Açıklandı !

Omicron’a Karşı En Etkili Aşı Hangisi?







Omicron Varyantının Belirtisi Nedir?

Tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında birçok yeni varyant ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili olarak en merak edilenler arasında isei vekonuları sıklıkla araştırılıyordu. Mutasyon geçiren ve farklı şekillerde ortaya çıkan bu virüsün son varyantının ortaya çıkmasının ardından birçok ülke konuyla ilgili tedbirler almaya başlamıştı. Birçok kişi isevesorusuna cevap aramaya başlamıştı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre en etkili aşının hangisi olduğu yapılan çalışmalar sonucunda belirlendi.hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün son mutasyonlu hali olan Omicron birçok kişinin endişelenmesine neden olmuştu. Bu sebeple konu hakkında birçok araştırma yapılmaya başlandı.vesorusu sık sık merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre Biontech aşısının bu varyanta karşı yüzde 75 koruma sağladığı belirtildi. ABD Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından açıklananlara göre Omicron varyantıyla ortaya çıkan belirtilere karşı iki doz Biontech sadece yüzde 30 koruma sağlayabiliyor. Bu sebeple üçüncü aşının yapılması oldukça büyük önem taşıyor. Üçüncü Biontech aşısını olan kişilerin Omicron’a karşı koruyuculuğu ise yüzde 75’e kadar çıkıyor. Ayrıca 6 ay önce yapılmış olan bir Astrazenca aşısının Omicron varyantına karşı etkili olmadığı da belirtilenler arasında yer alıyor. İlk ki aşının Astrazeneca olması durumunda üçüncü aşının Biontech yapılması tavsiye edilenler arasında yer alıyor. Böylece aşının koruyuculuğu bu kişilerde yüzde 70’lere kadar çıkabilir.Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından bu konuyla ilgili birçok araştırma yapılıyor. Tehlikeli olması sebebiyle birçok ülkenin yeniden tedbir almasına neden olan bu varyant hakkında birçok detay araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili en merak edilenler arasında ise boğazda kaşıntı ve kuru öksürüğün Omicron varyantının en belirgin semptomları arasında bulunduğu belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye de 6 Omicron varyantına rastlandığını belirtmesiyle konuyla ilgili araştırmalar hız kazanmıştı. 5 kişinin İzmir’de 1 kişinin de İstanbul’da olmak üzere toplam 6 Omicran varyantı olduğuna dair bilgi verildi. Bu sebeple birçok kişi en etkili aşının hangisi olduğu hakkında araştırma yapmaya başladı. Omicron varyantının kuru öksürük rahatsızlığının en çok görülen problemler arasında olduğu belirtiliyor. Bu sebeple üçüncü doz aşının koruyuculuğunun yüzde 70 oranında koruyuculuk sağladığı belirtiliyor. Astrazeneca marka aşıların ise bu varyanta karşı etkili olmadığı öğrenildi. Bu sebeple iki doz Astrazeneca aşısı olanlara üçüncü doz olarak Biontech aşısı olunması tavsiye ediliyor.