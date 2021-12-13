Merkez Bankası Faiz İndirecek Mi?

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman?

Son zamanlarda sosyal medyada döviz kuruyla ilgili birçok detay merak ediliyor. Ülke gündeminde yer alan dolar ve Euro hakkında birçok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Döviz hakkında en merak edilenlerden biri de dolar yükselecek mi sorusu oluyor. Pazartesi gününün gelmesinin ardından konu hakkında birçok araştırma yapılıyor. 13 Aralık Pazartesi günü itibariylevesoruları sık sık araştırılıyor.sorusu ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Doların 13,95 olmasının ardından konu hakkında birçok tartışma ortaya çıkmıştı. Son zamanlarda sık sık dalgalanma yaşayan döviz kurları en yüksek seviyeyi görerek Türkiye'nin gündemine oturdu.vesoruları sık sık araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından döviz artışına karşı birçok müdahale geldiği de bilinenler arasında bulunuyor. 16 Aralık Perşembe günü ise Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanması bekleniyor. Bu toplantıdaki beklentiler ise Merkez Bankası'nın faiz indirmesi yönünde. 100 baz puan faiz indirimi olacağı da tahmin edilenler arasındadır. 2022 yılına giriş yapılmasının ardından enflasyonun da artması beklenenler arasında yer alıyor.Merkez Bankası tarafından yükselen dolar kuruna karşı bir önlem alınması beklenenler arasında yer alıyor. Bu konu kapsamında en merak edilenler isesorusudur. Merkez Bankası tarafından faizlerle ilgili kararın 16 Aralık günü alınması bekleniyor. 100 baz puan indirerek bir düşüş sağlanması bekleniyor. Ayrıca Ocak ayında yeniden 100 baz puan indiirlmesi de beklenenler arasında yer alıyor.Son zamanlarda en çok tartışılan konular arasında Türk lirasının dolar karşısında değer kaybedişi yer alıyor. Birçok kişi Türk lirasının değer kaybetmesinin ardından konuyla ilgili birçok tartışma yaşandı. Özellikle sosyal medyada konuyla ilgili birçok tartışma yapılıyor. Merkez Bankası tarafından alınacak kararlar da birçok vatandaşın merak ettiği durumlardandır. Bu sebeple Merkez Bankası Faiz indirecek mi sorusu sık sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası tarafından yapılan ve 50 kişinin katıldığı ‘Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonunda gerçekleşecek dolar kuru tahminleri bulunuyor. Sene sonunda dolar beklentisi 9,98 lira olarak belirtildi. 12 ay sonraki dolar beklentisi ise 10,93 liradan 15,56 liraya yükseldi. Türk lirasında meydana gelen değer kaybı da birçok kişi tarafından konuşuluyor. Son zamanlarda doların en yüksek seviyeyi görmesi ülke gündeminde oldukça yer tutan konular arasında bulunuyor. Eylül ayından itibaren Merkez Bankası tarafından 400 baz puan indirim yapıldı. Geçen seneden beri yüzde 15 artan doların son 30 gün içerisinde yüzde 86 artacağı belirtildi. Ayrıca doların geçen haftadan beri 1,26 lira değer kazandığı da belirtilenler arasında yer alıyor.