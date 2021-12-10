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Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Ne Zaman? Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Saat Kaçta? Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix ile yarış heyecanı tüm tutkunları meraklandırıyor. Son sürat devam eden Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix yarışında Red Bull pilotu Max Verstappen ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton son haftaya eşit puanlarla girdi. Peki Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Ne Zaman? Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Saat Kaçta? Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Ekleme: 10.12.2021 - 14:37 Güncelleme: 10.12.2021 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Ne Zaman? Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Saat Kaçta? Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'de geçen seferki yarış tutkusu devam etti. Red Bull Racing'in 24 yaşındaki Hollandalı sürücüsü Max Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis, Formula 1 rekorunu kırmak ve Verstappen ile 8. şampiyonluğunu kazanmak istiyor. Hamilton final maçına aynı sonuçla başlayacak. Peki Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Ne Zaman? Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Saat Kaçta? Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Hangi Kanalda Yayınlanacak? İşte Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix yarışına dair tüm detaylar...


Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Ne Zaman?

Formula 1 Abu Dhabi GP için geri sayım başladı. Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları 11 Aralık Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarışın startı ise 12 Aralık Pazar günü aynı saatte verilecek.


Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Ne Zaman? Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Saat Kaçta? Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek.

Formula 1'de puan durumu:

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218
4. Sergio Perez (Meksika): 190
5. Charles Leclerc (Monako): 158

Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Ne Zaman? Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Saat Kaçta? Formula 1 Son Yarış Abu Dhabi Grand Prix Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Yarışın 12. turunda ilk tur sorunsuz geçti, Mick Schumacher'in kazasının ardından güvenlik aracı piste girdi ve ardından hasarın derecesini belirledi. Yüksek pozisyonlar nedeniyle kırmızı bayrak iptal edildi ve oyun yarıda kaldı. Güvenlik aracı piste girdiğinde Hamilton ve Bottas pite girdi. Yeniden başladığında, sıralama Verstappen'in gerisine düştü. Oyun yeniden başladığında, başka bir heyecan verici zamandı. İkinci sıradaki Hamilton, 1. viraja ulaşmadan önce Verstappen'den önde gidiyor. Verstappen tekrar öne geçmek için pistten çıktı, Aokang ise Hamilton'ı aynı pozisyonda geçti ve Hamilton üçüncü sıraya geriledi. Kalkışta ayrıca Haas'tan Nikita Mazepin, Red Bull'dan Sergio Perez ve Williams'tan George'un da dahil olduğu bir arkadan çarpışma yaşandı. Russel elendi. Kazadan sonra oyun kırmızı bayrakla bir kez daha askıya alındı, sırasıyla Verstappen, Aokang ve Hamilton oldu.


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