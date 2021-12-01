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Mide Ülserine İyi Gelen Kür Tarifleri: Mide Ülserine Ne İyi Gelir?

Mide ve ince bağırsakta görülen yaralara, mide ülseri adı verilir. Mide ülseri beslenme alışkanlıkları değiştirilmezse günlük hayatı olumsuz etkiler. Peki Mide Ülserine Ne İyi Gelir? İşte Mide Ülserine İyi Gelen Kür Tarifleri...

Ekleme: 1.12.2021 - 16:32 Güncelleme: 1.12.2021 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Mide Ülserine İyi Gelen Kür Tarifleri: Mide Ülserine Ne İyi Gelir?
Mide ülseri hiperasidite yani midede asit fazlalığı nedeniyle oluşur. Midede ülseri, midenin iç tabakasında ya da ince bağırsağın üst kısmında görülen yaralardır. Mide ülserine 'Helicobacter pylori' adı verilen bir bakterinin aşırı büyümesi neden olur. Enfeksiyon nedeniyle oluşur. Ayrıca aşırı tütün ve alkol kullanımı, bazı ilaçlar veya tahriş edici yiyeceklerden de kaynaklanabilir. Peki mide ülserine ne iyi gelir? Sizler için mide ülserine iyi gelen kür tariflerini bir araya getirdik.

Mide Ülseri Belirtileri Nelerdir?


Midede yanma ve ağrı
Bulantı ve kusma
İştahsızlık
Kilo kaybı
Şişkinlik ve fazla gaz
Sık sık acıkmak
Yemek yedikten sonra oluşan mide ağrısı
Hazımsızlık

Mide Ülserine İyi Gelen Kür Tarifleri

Mide Ülserine İyi Gelen Kür Tarifleri


Mide ülseri günlük yaşamı olumsuz etkiler. Midedeki yaralar yediğimiz besinler nedeniyle daha fazla ağrıya ve acıya sebep olabilir. Bu nedenle bu hastalığa sahip kişiler beslenme düzenlerine dikkat etmeli ve mide ülserine iyi gelen kür tariflerini denemelidir. İşte mide ülserine iyi gelen kür tarifleri...

KARNABAHAR VE HAVUÇ SUYU KÜRÜ

Karnabaharı küçük küçük doğrayın. 1 buçuk bardak suya koyun ve 5 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra karnabaharın suyunu için. Öğlen yemeği ve akşam yemeğinde ise haşlanmış karnabahar tanelerini yiyebilirsiniz. Haftada 5-6 gün bu kürü uygulayabilirsiniz. 1 ay boyunca devam etmenizi tavsiye ederiz.

Karnabahar suyunu yaptığınız gibi havuç suyu da yaparak tüketebilirsiniz.

AYNI SEFA BİTKİSİ KÜRÜ

1 su bardağı suyu cezvede kaynatın. Kaynayan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı aynı sefa bitkisi ekleyin. Kısık ateşte 5 dakika ağzı kapalı şekilde kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve süzün. Ve kürünüz hazır!

BAL KÜRÜ

Bir bardak suyu ısıtın ve içerisine 2 yemek kaşığı organik bal ekleyin. İşte karışımınız hazır! Bu karışımı sabahları aç karnına en az 2 hafta boyunca için.

Mide Ülserine İyi Gelen Kür Tarifleri

Mide Ülserine İyi Gelen Besinler Nelerdir?


-Ananas
-Kara lahana
-Elma
-Ispanak
-Kuşkonmaz
-Lahana
-Avokado
-Soya
-Yonca
-Sarımsak
-Soğan
-Kereviz
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