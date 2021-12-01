Mide Ülserine İyi Gelen Kür Tarifleri: Mide Ülserine Ne İyi Gelir?

Mide Ülseri Belirtileri Nelerdir?

Mide Ülserine İyi Gelen Kür Tarifleri



Mide Ülserine İyi Gelen Besinler Nelerdir?



Mide ülseri hiperasidite yani midede asit fazlalığı nedeniyle oluşur. Midede ülseri, midenin iç tabakasında ya da ince bağırsağın üst kısmında görülen yaralardır. Mide ülserine 'Helicobacter pylori' adı verilen bir bakterinin aşırı büyümesi neden olur. Enfeksiyon nedeniyle oluşur. Ayrıca aşırı tütün ve alkol kullanımı, bazı ilaçlar veya tahriş edici yiyeceklerden de kaynaklanabilir. Peki? Sizler içinni bir araya getirdik.Midede yanma ve ağrıBulantı ve kusmaİştahsızlıkKilo kaybıŞişkinlik ve fazla gazSık sık acıkmakYemek yedikten sonra oluşan mide ağrısıHazımsızlıkMide ülseri günlük yaşamı olumsuz etkiler. Midedeki yaralar yediğimiz besinler nedeniyle daha fazla ağrıya ve acıya sebep olabilir. Bu nedenle bu hastalığa sahip kişiler beslenme düzenlerine dikkat etmeli ve mide ülserine iyi gelen kür tariflerini denemelidir. İşte mide ülserine iyi gelen kür tarifleri...Karnabaharı küçük küçük doğrayın. 1 buçuk bardak suya koyun ve 5 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra karnabaharın suyunu için. Öğlen yemeği ve akşam yemeğinde ise haşlanmış karnabahar tanelerini yiyebilirsiniz. Haftada 5-6 gün bu kürü uygulayabilirsiniz. 1 ay boyunca devam etmenizi tavsiye ederiz.Karnabahar suyunu yaptığınız gibi havuç suyu da yaparak tüketebilirsiniz.1 su bardağı suyu cezvede kaynatın. Kaynayan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı aynı sefa bitkisi ekleyin. Kısık ateşte 5 dakika ağzı kapalı şekilde kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve süzün. Ve kürünüz hazır!Bir bardak suyu ısıtın ve içerisine 2 yemek kaşığı organik bal ekleyin. İşte karışımınız hazır! Bu karışımı sabahları aç karnına en az 2 hafta boyunca için.-Ananas-Kara lahana-Elma-Ispanak-Kuşkonmaz-Lahana-Avokado-Soya-Yonca-Sarımsak-Soğan-Kereviz