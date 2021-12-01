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Fatma Büyük bebeğini bıçaklayıp sobada yaktı! Türkiye Yozgat’taki vahşeti konuşuyor!

Yozgat'ın Çandır ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Fatma Büyük (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak katletti...

Ekleme: 1.12.2021 - 15:45 Güncelleme: 1.12.2021 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Fatma Büyük bebeğini bıçaklayıp sobada yaktı! Türkiye Yozgat’taki vahşeti konuşuyor!
Kan donduran olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi.

Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı.

Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi.

Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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