Ökse Otu Nedir? Ökse Otu Ne İşe Yarar?



Ökse otu Faydaları Nelerdir?

Ökse Otu Zararları

Ökse Otu Çayı Nasıl Yapılır?



Ökse Otu Fiyatı

Ökse Otu Şeker Hastalığına İyi Gelir Mi?



Ökse Otu Meyvesi Yenir Mi?

ile sık sık gündeme gelen şifalı bitkilerdendir. Toprakta ekilmeden kendiliğinden yetişmesi de dikkat çeken özelliklerinden biridir.vebu sebeple oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır.arasında hastalıklara karşı daha dirençli hale getirmesi ve bağışıklığı güçlendirmesi bulunmaktadır.arasında özellikle kan basınını dengelemesi yer almaktadır. Bu sebeple kalp-damar sağlığı üzerinde etkili olmaktadır. Felç ve inme risklerinde de önemli miktarda azalma sağlamaktadır.arasında ayrıca şu özellikler de sıralanabilir;- Ökse otu kan basıncını düşürmeye yardımcı olmaktadır. Bu sebeple kalp-damar sağlığı için ökse otu oldukça faydalıdır.- Boğaz ağrısı ve benzeri rahatsızlıkların giderilmesini sağlar. Göğüsteki sıkışıklık hissini alır ve nefes daralmasına karşı iyi gelir.- Antioksidan yapıda olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek için oldukça etkilidir.- Regl ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Kas spazmlarını giderir.- Migren üzerinde de faydalı olmaktadır.- Yatmadan önce içildiğinde kas ve sinirleri rahatlatarak verimli bir uyku uyunmasına fayda sağlar.Ökse otu genellikle büyük yan etkilere sahip değildir. Bu sebepleağız yoluyla alındığında ortaya çıkmamaktadır. Fakat ökse otu meyvesi tüketilmesi bu konuda zararlı olabilmektedir. Kızarıklık ve kaşıntı gibi bazı alerjik tepkimeler sonucunda mutlaka doktora danışılması gerekmektedir. Hamile ve emziren annelerin kullanımında dikkatli olması gerekmektedir.için bir bardak suyun içine 1 tatlı kaşığı ökse otu atılarak demlenmesi beklenir. Ardından süzdükten sonra rahatlıkla içebilirsiniz. Astım için ökse otu ayı özellikle tavsiye edilmektedir. Ökse otu çayı solunum yolu rahatsızlıklarını giderici bir etkiye sahiptir.da oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Özellikle ökse otu aktarlarda ve internet sitesinde kolaylıkla bulunabilen bir bitkidir. 100 gramlık paketlerde bulunan ökse otunun fiyatı yaklaşık 7-10 lira arasında değişmektedir.Ökse otu özellikle şeker hastalığı konusunda insan sağlığına önemli etkilerde bulunur. Ökse otu çayı ile kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olabilirsiniz. Böylece şeker hastalığı için ökse otu faydalı bir hale gelmektedir. Ökse otu çayı ile şeker hastalığınızın ilerlemesini yavaşlatabilir ve olumlu faydalar sağlayabilirsiniz.Ökse otunun bazı kısımları zehirlidir. Bu sebeple tüketimi sonucunda bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir.soruları da bu sebeple en çok merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Ökse otunun meyvesi zehirleyici bir maddedir. Bu sebeple yemesi tavsiye edilmemektedir. Özellikle ökse otu meyvesi yedikten sonra bir rahatsızlığınız oluştuysa acilen bir doktora görünmeniz tavsiye edilmektedir.