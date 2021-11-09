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Başkan Erdoğan'dan EPDK Hizmet Binası ve Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Dönmez, "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'dan EPDK Hizmet Binası ve Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Ekleme: 9.11.2021 - 14:15 Güncelleme: 9.11.2021 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan EPDK Hizmet Binası ve Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

'GÖZ DOLDURAN BİR ESERİ DAHA ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK'
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

EPDK yeni hizmet binasının milletimiz ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. EPDK'nın binasının tamamı güneş enerjisi ve su ısıtma panalleri ile kaplı. Binamızda kreşten, mescide, fuar alanından, kapalı otoparkına her şey düşünüldü. Her şeyi ile göz dolduran bir eseri daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin geleceğine inanan yatırımcılarımızı cani gönülden tebrik ediyorum. Türkiye ekonomisi olağanüstü bir iki dönem haricinde 19 yıl boyunca büyümesini sürdürmüştür. Enerji tüketimimiz sadece bu yıl yüzde 8 düzeyinde artmıştır.

NÜKLEER SANTRAL AÇIKLAMASI: SÜRATLE İKİNCİ HATTA ÜÇÜNCÜSÜNÜN ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ
Hükümet olarak ülkemizin ve küresel alanda artan enerji ihtiyacına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sepetindeki payını sürekli yükseltiyoruz.

Enerji havuzumuza nükleer enerjiyi de katarak çeşitliliği ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz.

Akkuyu NGS'yi 2023'te devreye almayı hedefliyoruz. Akkuyu'nun ardından süratle ikinci hatta üçüncü santral için çalışmalara başlayacağız.

'İHANET DEĞİLSE GAFLETTİR'
Her ne kadar çevrecilik adı altında sokakları yakıp yıkanlar bu adımımızı eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın demek ihanet değil ise gaflettir.

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına yüreğinde zerre kadar hassasiyet olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir. Asıl sorulması gereken Türkye'nin bu adımı neden 20-30 yıl önce atmadığıdır. Bizim dünyada 60 yıldır kullanılan bu enerjiye yeni kavuşuyor olmamız büyük bir kayıptır.

'SAYIN BERAT ALBAYRAK VE SELEFİ FATİH DÖNMEZ'İN FİLOMUZA KATTI GEMİLER İLE TARİHİMİZİN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİNİ YAPTIK'
O dönemki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile selefi Fatih Dönmez enerji filomuza gemileri dahil ettiler. Sahip olduğumuz file ile 14 derin sondaj kuyusu yaptık. Sismik araştırmalarımızı 6-7 katına çıkardık. Karalama kampanyalarına rağmen yürütülen çalışmalarla tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini yaptık. Türkiye artık enerjide başka bir lige yükselmiştir.

'AKDENİZ'DE DE KARADENİZ'DE DE NE VAR NE YOK ÇIKARACAĞIZ
Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Muhalefet koruk diyor. Siz ne derseniz diyin, gemi sayımızı da artıracağız. Akdeniz'de de, Karadeniz'de de ne var ne yok çıkaracağız.

Karadeniz gazının ilk fazının 2023'te kullanıma hazır hale getirilmesi için çalışıyoruz.

2002'den beri verdiğimiz zorlu ve kutlu mücadeleyi milletimizi bir hayaline daha kavuşturarak taçlandırmak istiyoruz. Resmi kurumlarımız ile birlikte özel sektörümüze de büyük sorumluluklar düşüyor.

Özel sektörümüz, 200 milyar doların üzerinde sabit sermaye yatırımı ile ülkemizin gücüne güç kattı. Özel sektörümüzü teşvik ederek, sıkıntılarını çözerek onlara her türlü desteği verdik. Kaptanın hüneri dalgalı denizde belli olur.

Türkiye salgının etkilerini en hızlı üzerinden atan ülkelerden olmuştur. Bu muhalefet bizim şehir hastanelerinden rahatsız oluyorlar. Biz bu hastaneler olmasa koronavirüs ile nasıl mücadele edecektik. Şimdi yeni bir şey uydurdular, doktor yok. Elinize, dilinize dursun! Nasıl yok ya, her yerde var. Dün 40 bin sağlıkçı alımını daha duyurduk.
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