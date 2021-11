Türkiye’nin istenmeyen adamı Lütfü Türkkan: Adı hep skandallarla gündeme geliyor

İstanbul’da 1959 yılında doğan Lütfü Türkkan, aslen Makedonyalı. Cirosu milyarlarla ifade edilen Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ adlı şirketin sahibi olan Türkkan, yağlı tohum işleyerek küspe satıyor. Vekili olduğu Kocaeli şehrinin Dilovası ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasının yanı sıra, yurt dışında da birkaç fabrikasının olduğu biliniyor.10 YILDIR VEKİL2011 yılında ilk kez MHP’den vekil seçilen Türkkan, yalnızca 7 Haziran 2015 - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında Meclis’e giremedi. 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde ise İYİ Parti’den Kocaeli Milletvekili seçilen Türkkan, 10 yıldır aktif şekilde siyasetin içinde yer alıyor.Kocaeli Milletvekili Türkkan'ın fabrikası ve kaçak çiftliğinin Dilovası'nda olmasından başka Kocaeli ile bir bağı bulunmuyor. Türkkan İstanbul Boğazı'nda bulunan bir yalıda ikamet ediyor.EKONOMİK GÜCÜYLE SİYASET YAPIYORSiyasette ekonomik gücünü sık sık kullanan ve bununla gündeme gelmekten çekinmeyen Türkkan, MHP'de siyaset yaparken ilçe teşkilatlarına ve ülkü ocaklarına yaptığı maddi yardımlarla gündeme geldi, tüm seçim araçlarını kendisi tahsis etti.2015 seçimlerinde vatandaşa promosyon olarak sıvı yağ dağıttı, seçim bölgesi Kandıra’ya özel helikopterle gitti.Özel jetini yer yer İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tahsis etti.GİRESUNLULARA KÜFÜRBingöl'de şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfür ise Türkkan'ın vatandaşa ettiği ilk küfür değil. 20 Mayıs 2011 tarihinde Dilovası Giresunlular Derneğine seçim ziyareti yapan Türkkan'ın, başkanın toplantıya 15 dakika geç gelmesinin ardından küplere bindiği ve “Eğer ben seçilirsem yemin ediyorum bu derneği buradan kaldıracağım. Giresun toplumunu k….a bile takmıyorum” ifadelerini kullandığı iddia edildi. Dernek yönetimi bu sözler üzerine Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.'ATATÜRK FOTOĞRAFI KALDIRILDI' YALANISosyal medyayı aktif kullanan, araştırmadan önüne gelen haberi paylaşan Türkkan, 2019 yılında da Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyumun makamdaki Atatürk fotoğrafını kaldırdığını öne sürdü. Türkkan daha sonra olayın doğru olmadığını görünce "Görüntüleri izledim. O yüzden paylaşımı sildim" diye yazdı.İKİ PAYLAŞIMI DA YALAN ÇIKTIYine 2019 yılında İzmit’e bağlı Akmeşe’ye giden Türkkan, bir berberle çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, “Bu kardeşimiz bana kırgınmış. Sebep de kaynanası ölmüş ben aramamışım. Sanırsın ki her akşam yatmadan evvel kaynana sayımı alıyorum ben. Yahu nereden bileyim ben senin kaynananın öldüğünü” diye yazdı. O berber ise Türkkan’ı videolu yanıtla yalanlayarak “Benim kaynanam sağ, ölmedi” dedi.Başka bir paylaşımında ise, “Akmeşe’de fırıncılık yapıyor bu ablamız. Bu fırın sayesinde çocuklarını okuttu, evlendirdi, torun sahibi oldu. Emeği ile ayakta kalanlara selam olsun” diye yazdı. Ancak fotoğraftaki kadının tek çocuğunun olduğu, o çocuğun da bekar olduğu ortaya çıktı.Sosyal medyada etkileşim alacak paylaşım yapmayı seven Türkkan’ın, “İlkokuldayken masa örtüsünü sırasıyla eve götürüp yıkayan nesiliz biz” cümlesini her yıl bir kere paylaştığı anlaşılınca bundan vazgeçtiği görüldü.ŞEHİT KAYMAKAMIN BABASINA SAYGISIZLIKTürkkan’ın en çok tepki çeken davranışlarından biri de 2016 yılında PKK’lı teröristler tarafından makam odasında patlatılan bomba ile şehit edilen Serik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk’e yaptığı saygısızlık oldu.Meclis’e davet edilen ve ziyaretçi bölümünde oturan şehit babasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Türkkan, “Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?” diye yazdı.O kişinin şehit babası Asım Safitürk olduğu ortaya çıkınca paylaşımını hemen sildi. Dönemin İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu devreye girdi hem özür diledi hem de partisinin üzüntüsünü dile getirdi.EVDE TRANSEKSÜEL DANSÖZ OYNATTITürkkan daha sonra İstanbul Çengelköy’deki evinde transseksüel dansöz oynatılmasıyla gündeme geldi. Düzenlenen eğlenceye ait görüntüler Türkkan’ın kızı tarafından sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşıldı.KIZI DA SIK SIK SKANDALLARLA GÜNDEME GELDİEvde transeksüel dansöz oynatan Türkkan’ın kızı, daha sonra cuma vakti havuz başında şampanya açtırdı ve emniyet şeridini ihlal ederek çakarlı araba ile işe gittiğini kendi sosyal medya hesabından paylaştı.VATANDAŞIN MESAJINA KÜFÜRLÜ YANITTürkkan’ın ettiği küfürler sosyal medyada da devam etti. 26 Ağustos 2020’de yaptığı bir paylaşımına “çakma ülkücü” diye yazan Adnan Baran isimli vatandaşa DM’den küfür eden Türkkan, sonrasında kendisini engelledi.TRUMP’IN TWEET’İNİN SAHTE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ AMA YİNE YANILDIaHaber’i karalamak isteyen Lütfü Türkkan, ABD eski Başkanı Trump’ın kanalda yayınlanan bir tweetinin sahte olduğunu iddia etti. “A Haber, TRT ile yarışıyor. Zeka düzeyleri yayıncılık yapmaya engel bunların” diyerek alaycı üslupla video görüntüsü paylaştı.Tarayıcının “İngilizce’den Türkçe’ye çevir” şeklinde ayarlandığında, Donald Trump’a ait hesap isminin “hayalhanemersin” olarak çevirdiğini anlamayan Türkkan, bir kez daha mahcup oldu.VEKİLLERE DE İFTİRA ATTITürkkan, Meclis’te yaptığı bir basın toplantısında AK Partinin Kocaeli milletvekillerine ağır ithamlarda bulundu.“Kocaeli’de her belediye AK Partili milletvekillerine tahsis edilmiş durumda. O milletvekilleri bu işin akçeli kısmının ne kadar içinde bilemiyorum” diyen Türkkan’ın danışmanı yerel gazetelere haber servis ederken, “Türkkan’ın o iddiaları, özellikle Körfez Belediyesi’nde paravan isimler ile ihaleler aldığı iddia edilen Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu akla getirdi” diye yazdı, açıkça hedef gösterdi.Körfez Belediyesi ve Katırcıoğlu “hodri meydan” dedi. Diğer vekiller hem “deli saçması” dedi “hem ispatla” dedi. Ama Türkkan ilave hiçbir açıklama yapamadı.TROLL HESAP SİLDİ, TÜRKKAN YALANI SİLMEDİTwitter’da “@halukiyihaluk” isimli troll hesap Diyanet İşleri Başkanının fotoğrafını kullanarak Prof. Dr. Ali Erbaş’ın “Peygamber efendimiz yemeği sulu yaptırır ve bol bol ekmek bandırırdı” dediğini iddia etti.Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamayı yalanlayınca troll hesap paylaşımı sildi. Ama Lütfü Türkkan silmedi, troll hesabın paylaşımını paylaştı.KAÇAK ÇİFTLİK YIKILDIDilovası OSB’de yağ fabrikası bulunan Lütfü Türkkan’ın ilçeye bağlı Köseler köyündeki çiftliğinin kamu arazilerini işgal ettiği, üzerindeki yapıların tamamının kaçak olduğu, belediyeye herhangi bir vergi ödemediği ve milyarder iş adamının İmar Barışına dahi başvurmadığı ortaya çıktı.Hal böyle olunca mahkeme yoluna gidildi. Türkkan tarafı yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ancak eksikler giderildikten sonra yenilenen yıkım başvuruları neticesinde mahkeme de yıkımı onayladı. Türkkan’ın bu süre zarfında ruhsata bağlanabilecek yapılar için bile başvuru yapmaması çok dikkat çekti.En sonunda ekipler yıkımı gerçekleştirdi. Yıkım esnasında “hayvanlar zarar görüyor” provokasyonları da, ekiplerin titiz çalışması nedeniyle tutmadı.YIKIMI ÇEKEN MUHABİRE DAYAKYıkımı haberleştirmek için bölgeye giden İHA muhabiri Mustafa Uslu, çiftlikten çıkan 4 kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Genç muhabir hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan 4 kişinin birinin Türkkan’ın yeğeni İbrahim Hasırcı, diğerlerinin makam şoförü Çağhan Çileli, ve idari işler sorumlusu Ahmet Yılmaz olduğu ortaya çıktı.Akşener ise konuyla ilgili olarak, “Lütfü Bey babasını arayıp özür diledi” dedi.ERBAKAN’A DA İFTİRAKanal İstanbul projesini eleştirmek için Necmettin Erbakan'ı hedef alan Türkkan, yaptığı bir konuşmada “Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyoluyla ilgili eski bir projenin temelini attılar. Ya rahmetli Erbakan aklıma geldi ya. Rahmetli Erbakan çok temel atardı. Hakikaten sanayileşmeye meraklı bir siyasetçiydi. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar sonra da birileri o temeli bir kamyonun arkasına koydu getirdi. Yani aradan 40 sene geçmiş, 40 sene sonra aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor” ifadelerini kullandı.Yine çok tepki alan Türkkan, yine özür dilemek zorunda kaldı.ETEĞİ DÜŞEN KADIN VİDEOSU PAYLAŞTISosyal medyadan yer yer komik videolar paylaşan Türkkan’ın, halay çekerken eteği düşen ve iç çamaşırı görünen bir kadının videosunu paylaştı. Bir milletvekilinin böyle bir paylaşım yapması tepkilere neden oldu.RİZE’DE KADINA “PARA ALDIN” İFTİRASITürkkan, yine sosyal medya hesabından Meral Akşener’in Rize programında yanına giden Havva Sevgen isimli kadına provokasyon için para verildiğini iddia etti ve bir fotoğraf paylaştı.Ancak o fotoğraftaki kişinin, kadının öz oğlu olduğu ortaya çıktı. Lütfü Türkkan bu çirkin iftirası nedeniyle özür dilemezken, aile suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.36 MİLYON DOLAR NEREDE?Dilovası'nda ve yurt dışında Ayçiçek yağı fabrikaları bulunan Lütfü Türkkan’ın Ukrayna ve Kocaeli’deki fabrikasına Türkiye, Karadağ ve Kazakistan’daki Ziraat Bankaları aracılığıyla toplamda 36 milyon dolar kredi aldığı ancak geri ödemediği, batık krediler nedeniyle Ziraat’in icra takibi başlattığı ifade edildi. Her konuda paylaşım yapan Türkkan bu konuya dair bir kez dahi konuşmadı.ŞEHİDİN KARDEŞİNE GALİZ KÜFÜRVe son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde yanına gelen şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler eden Türkkan, Türkiye'nin gündemine oturdu.Türkkan, çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.