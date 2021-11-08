Bursa'da kafese giremeyen şüpheli 50 güvercini yakarak öldürdü
Bursa'da, güvercin çalmak isteyen kişi, 50 güvercinin bulunduğu kafesin kapısını açamayınca ateşe verdi.
Bursa'da dün öğlen saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde Abdullah Turan'a ait tarlada bulunan güvercin kafesindeki demir parmaklıkları keserek girmek isteyen şüpheli, sadece üç güvercine ulaşınca kafesi ateşe verdi.
Olay yerinden geçen bir güvenlik görevlisini gören şüpheli, çaldığı güvercinleri bırakıp kaçtı.
50 GÜVERCİN YANDI
Kafesin yandığını öğrenen Turan, jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri kafesteki yangını söndürdü.
Toplam 50 güvercinin yandığı olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
JANDARMA ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Jandarmanın, olayı tesadüfen gören güvenlik görevlisinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.