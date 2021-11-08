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Başkan Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ile görüştü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi Ahmet Gümren ile görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da telefonda Gümren ile görüştü ve yanında olduklarını vurguladı. Başkan Erdoğan, “Ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Çarşamba günü benim grup toplantım var. Orada tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Bunlar bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına en ufak hakarette bulunamazlar. Bunların alnını karışlarız.” dedi. Şehidin ağabeyi Gümren ise yasal haklarını kullanacaklarını söyledi ve “Milletvekilliğinin düşmesini istiyoruz.” İfadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ile görüştü
Ekleme: 8.11.2021 - 00:13 Güncelleme: 8.11.2021 - 00:27 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ile görüştü
İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan geçen gün bir şehit yakınına küfretmiş ve toplumda infial yaratmıştı. Olay hala sıcaklığını korurken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1997 yılında Bingöl Gözer Köyü yaylasında şehit edilen İsa Gümren'in Kozan'da yaşayan ağabeyi Ahmet Gümren'in evine gitti.

'BEN BU NAMUS FUKARASI ADAMA HER YERDE GEREKENİ SÖYLEDİM'

Gümren'in yanında olduklarını vurgulayan Çelik, şehit ağabeyini telefonda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Gereğinin yapılacağını aktaran Başkan Erdoğan, 'Öncelikle ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Dün de yine Boşnak derneklerilye toplantı vardı. O derneklerin başkanlarına da söyledim' dedi.

'BİZİM ŞEHİTLERİMİZE, EN UFAK HAKARETTE BULUNAMAZLAR, ALNINI KARIŞLARIZ'

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, 'Çarşamba günü benim grup toplantım var. Orada tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Bunlar bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına en ufak hakarette bulunamazlar. Bunların alnını karışlarız. Gereken neyse bunlara sonuna yapacağız. Geri adım atmamız mümkün değil. Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz. Önemli olan bu adamın bu adamın bu parlamentoda yerinin olmayışı. İki bunun genel başkanının da her şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması.' ifadelerini kullandı.

'MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ'

Yasal haklarını kullanacaklarını belirten ağabey Gümren, 'Tek dileğimiz budur Allah razı olsun, size güveniyoruz. İnşallah gereğini yaparlar. Milletvekillerimiz inşallah önerge verirler. Milletvekilliğinin düşmesini istiyoruz.' şeklinde konuştu.
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Başkan Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ile görüştü
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