

Susam Yağı Faydaları Nelerdir?

Susam Yağı Nasıl Kullanılır?

Susam Yağı Saça ve Cilde Faydaları

Susam Yağı Zararları Nelerdir?

Susam yağı kullanım alanlarıyla gündeme gelen oldukça popüler bir bitkisel yağdır. Susam yağı faydaları sebebiyle özellikle cilt ve saç bakımı için tercih edilmektedir. Bu sebeple çoğu kişivesorularını merak etmektedir. Birçok kullanım alanına sahip susam yağı hakkında daha detaylı bilgi için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.Susam yağı susam bitkisinin tohumlarından üretilmektedir. İçinde bulundurduğu vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir. Bu sebepleçoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Susam yağı demir, çinko, kalsiyum ve selenyum gibi maddeler barındırmaktadır. Ayrıca içinde B6 ve E vitaminleri de bulundurmasıyla cilt ve saç üzerinde olumlu etkiler göstermektedir. Bazı ülkelerde yemek tariflerinde de tercih edilmektedir.arasında anksiyete ve kaygı bozukluklarına iyi gelmesi, diş eti problemlerini gidermesi, kemik sağlığına olumlu etkide bulunması yer almaktadır. Ayrıcaarasında şu maddeler de sıralanabilir;-Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.-Kanser hastalığına karşı olumlu etkiler göstermektedir.-Kalp ve damar sağlığına oldukça faydalıdır.-Ciltte oluşan lekeleri ve yara izlerini iyileştirir.-Cilde parlaklık verir ve pürüzsüzleştirir.-Siyah nokta oluşumunu engeller.-Ağız sağlığı için oldukça faydalıdır.-Güneşten korur.-Şeker hastalığına olumlu katkılarda bulunur.-Egzama ve sedef hastalığı gibi cilt problemlerine fayda sağlar.-Kan şekerini düzenler.-Saç diplerini temizler ve arındırır.-Kepek sorununa karşı etkilidir.-Uykusuzluk problemlerini giderir.-Stresi azaltır.-Sindirim problemlerine karşı fayda sağlar.-Vücuda enerji verir.-Kabızlık sorununa iyi gelir.Susam yağı özellikle cilt ve saç üzerinde oldukça etkilidir. Bu sebeple çoğu kişisorusunun cevabını aramaktadır. Susam yağını cildinize maske şeklinde uygulayıp bir gece bekletebilirsiniz. Bu şekilde cildiniz onarılırken aynı zamanda yumuşak ve nemli bir hale gelecektir. Susam yağı saç diplerine masaj yapılarak da uygulanabilir. Duştan önce uyguladığınızda saçlarınıza oldukça fayda sağlayacaktır. Susam yağını şampuanınıza veya nemlendirici kremlerinize de damlatabilirsiniz. Ayrıca susam yağı tarifler için de oldukça kullanılan bitkisel bir yağdır. Salatalara ve soslara oldukça yakışmaktadır.Susam yağı genellikle saç ve cilt için kullanılan mucizevi bir yağdır. Bu sebepleda oldukça araştırılmaktadır.içerisinde en bilinen özellik yaşlandırmayı geciktirerek kırışıklıkları gidermesidir. Özellikle içinde bulunan vitaminler cildi nemlendirmede oldukça fayda sağlamaktadır. Çatlamış bölgelere özellikle dirsek ve topuklara uygulandığında olumlu sonuçlar alındığı görülmüştür. Özellikle kadınlarda ortaya çıkan selülit problemine de düzenli kullanıldığı takdirde fayda sağlayacaktır. Güçsüz tırnaklara sahip kişiler için de adeta koruyucu nitelik taşımaktadır. Tırnakları güçlendirerek daha hızlı uzamasına fayda sağlar.da bu noktada oldukça merak edilmektedir. Özellikle kepek sorunundan muzdarip kişilerde olumlu etkiler ortaya çıkarmıştır. Saç derisini nemlendirerek daha sağlıklı bir görünüme kavuşmaya yardımcı olmaktadır.özellikle ağızdan alındığında ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple alerjik bünyeye sahip hassas kişiler dikkatli bir şekilde kullanmalıdır. Kronik rahatsızlıkları olanlar, böbrek veya karaciğer hastaları da susam yağı zararları konusunda dikkatli olmalıdır. Susam yağını cilt ve saç üzerinde kullanmak isteyen kişilerin öncelikle küçük bir alanda test ederek alerjik reaksiyon oluşup oluşmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.