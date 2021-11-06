Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan önce 'Montaj' dedi sonra itiraf etti

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ağza alınmayacak ifadeler kullanan İYİ Partili Lütfü Türkkan, suçsuz olduğunu iddia ettiği tweetlerin ardından tarihi bir tornistana imza atarak Twitter adresinden özür videosu yayınladı.AKŞENER'DEN ÖZÜR DİLEDİ ŞEHİT AĞABEYİNDEN ÖZÜR DİLEMEDİKamuoyunun tepkileri üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Türkkan'ın özür videosunda, Genel Başkanı Meral Akşener'den özür dilemeyi aksatmazken, iğrenç küfürler sarf ettiği şehit ağabeyini pas geçmeyi tercih etti.İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın ifadeleri şu şekilde:Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medyadan hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak şimdi burada ifade etmek istemediğim birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç hoş olmayan bana da yakışmayan ifadeler. Ben o yüzden başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle Genel Başkanımızdan özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu, yanlıştı ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği fazla heyecan şimdiye kadar doğru bulmadığım hatayı yapmaya sevk etti. Tekrar tüm milletimizden özür diliyorum.BU TWEET NE OLACAK TÜRKKAN?İYİ Partili Lütfü Türkkan skandal hareketini gün boyu savunmuş, özür videosundan 9 saat önce yaptığı paylaşımda, ''Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez "ağır küfür etti" diye yayınlamışsınız.'' demişti. İYİ Partili Türkkan'ın tornistanı sonrası ''bu tweet ne olacak Türkkan?'' sorusu sosyal medyada dile getirilmeye başlandı.TÜRKKAN'DAN ŞEHİT YAKININA KÜFÜRAkşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını..." dediği görülüyor.