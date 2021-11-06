Panik Atak Nedir?

Panik Atak Neden Olur?

Panik Atak Belirtileri

Panik Atak Tedavisi



Panik Atak Nasıl Geçer?

Panik Atak Nasıl Önlenir?

Panik atak son zamanlarda oldukça sık rastlanan psikolojik rahatsızlıklardandır.sorusu da bu sebeple en çok merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Genellikle aniden ortaya çıkarak kişinin büyük stres ve üzüntü yaşamasına sebep olur.vesoruları da bu sebeple araştırılmaktadır.Panik atak aniden ortaya çıkan ve kişilerin hayat kalitesini oldukça düşüren bir endişe bozukluğudur. Panik bozuklukta kişi aniden kötü bir şey olmuş gibi tepkiler ortaya koymaktadır.Bu sebeple panik atak yaşandığında vücut alarm vererek kalbi ve beyni harekete geçirir.Panik atak nedenleri tam olarak bilinememektedir. Bu sebeplesorusuna kesin ve net bir cevap yoktur. Genellikle stresli yaşam sonucu ortaya çıkmaktadır. Kişinin beyin kimyasının değişmesi veya genetik faktörler de panik atak oluşmasında etkili olabilir. Bunun dışında küçüklükte yaşanan travmalar ve kişinin hassas bir yapıya sahip olmasıarasında bulunmaktadır. Panik atak yaşayan kişilerin ailelerinde aşırı koruyuculuk ve otoriterlik görülmesi de sık karşılaşılan durumlardandır.genellikle aniden ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple kişi ne yapacağını bilemez ve büyük endişe yaşar. Genellikle bir süre devam ettikten sonra kendiliğinden geçer ve bilinmeyen bir zamanda tekrar ortaya çıkar. Bu şekilde ilerleyerek kişilerin hayat kalitesinde büyük olumsuzluklar yaratır. Bu sebeple panik atak belirtileri çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Bu belirtiler ortaya çıktığında mutlaka alanında uzman bir psikiyatristten yardım alınması gerekmektedir.için şu maddeler sıralanabilir;-Ateş basması-Baş dönmesi-Kalp çarpıntısı-Ani tuvalete gitme ihtiyacı-Tüm vücutta titreme-Ölüm korkusu-Boğulma hissi-Terleme-Uyuşma-Üşüme-Mide bulantısı-Ağız kuruluğu-Vücuttan kopmuş gibi hissetmek-Kulak çınlaması-Parmaklarda oluşan karıncalanmaalanında uzman doktorlar tarafından uygulanmaktadır. Genellikle antidepresan ilaçlar ve terapilerle bu hastalığın üstesinden kolaylıkla gelinmektedir. Fakat doktora güvenmek, söylediklerine inanmak ve ilaçları düzenli kullanmakiçin oldukça faydalı olacaktır.Bu rahatsızlığı yaşayan çoğu kişisorusunun cevabını merak etmektedir.ortaya çıktığında bu hissi kabul edin ve az sonra geçeceğine inanın. Olumlu olarak kendinizi bu duruma alıştırın.kişinin aklına gelen ihtimalleri hiçbir zaman gerçekleştirmez. Sadece bir düşünce olduğunu ve geçeceğini sık sık tekrar edin. Nefes egzersizleriyle durumu kontrol altına almaya çalışın.Panik atak problemini yaşamak istemeyen birçok kişisorusunun cevabını merak etmektedir. Panik ataktan kurtulmak için alınan tedavinin yanında spor ve hobilerle meşgul olmak işinize yarayacaktır. Ayrıca nefes egzersizlerini öğrenmek ve sağlıklı beslenmek bu noktada büyük önem taşımaktadır. Stressiz bir yaşam için çaba gösterilmelidir. Alkol ve sigara gibi alışkanlıklardan uzak durmak panik atağı önlemek için oldukça işinize yarayacaktır.