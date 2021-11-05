Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu

Brezilya'nın Minas Gerais eyaleti Brasilandia de Minas kırsalında meydana geldi. 30 yaşındaki genç adam, arılar tarafından hedef alındığında gölün kıyısında iki arkadaşıyla balık tutuyordu.Üçü de piranaların olduğu suya atladı ama içlerinden biri çıkamadı ve boğuldu.VÜCUDU PARAMPARÇAYDIDalgıçlar, kıyı şeridinden yaklaşık 3 metre açıkta genç adamın cesedine rastladı. Jilet gibi keskin dişlere sahip etobur canlılar olarak bilinen piranalar, kısa sürede adamın yüzü dahil kulakları ve vücudunun bazı kısımlarını paramparça etti. Ceset daha sonra aileye teslim edildi.Talihsiz adamın boğularak mı yoksa piranhaların saldırısı sonucunda mı öldüğünün belirlenmesi için araştırma sürüyor.