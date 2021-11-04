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MarsRise Coin Nedir? MarsRise Coin Ne Kadar? MarsRise Coin Nereden Alınır?

MarsRise Coin son verilere göre 24 saatte yüzde 62 oranında değer kazandı. Bunun üzerine borsayı takip edenler tarafından MarsRise Coin merak edilmeye başladı. Peki MarsRise Coin Nedir? MarsRise Coin Ne Kadar? MarsRise Coin Nereden Alınır?

Ekleme: 4.11.2021 - 11:30 Güncelleme: 4.11.2021 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
MarsRise Coin Nedir? MarsRise Coin Ne Kadar? MarsRise Coin Nereden Alınır?
MarsRise Coin, son 24 saatte yüzde 62 oranında değer kazandı. Bunun üzerine yatırımcılar tarafından MarsRise Coine'e dair tüm detaylar merak edilmeye başladı. Özellikle 'MarsRise Coin Ne Kadar? MarsRise Coin Nereden Alınır?' soruları araştırılıyor. Sizler için MarsRise Coin'e dair tüm detayları yazdık.

MarsRise Coin Nedir?


MarsRise, topluluk odaklı ve adil bir şekilde piyasaya sürülen bir kripto para birimidir. MarsRise ayrıca mükemmel token ekonomisi ile birlikte gelir. Otomatik likiditeye sahiptir ve stratejik geri alımı, her işlemin likiditesini kilitlemek için kullanılabilir, bu da MarsRise'ı oyundaki en iyilerden biri yapar. Her işlemde, tüm pasif gelirin %2'si tüm sahiplere dağıtılır. Projenin sürdürülebilirliği, kullanıcıları çekerken göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür; MarsRise, operasyonlarda ve pazarlamada %3'lük etkileyici bir gelişme kaydetti.

MarsRise Coin Nereden Alınır?


MarsRise başlangıçta 1 trilyon jeton sağladı, bunların yaklaşık %50'si dağıtım sırasında yok edildi ve diğer %50'si PancakeSwap'ta serbest bırakıldı. Jetonlar, %17'lik sabit bir ofset ile Pancakeswap'ta elde edilebilir. PancakeSwap, Binance Smart Chain üzerinde çalıştığı için Bitcoin veya Ethereum'a kıyasla çok daha düşük işlem maliyetlerine sahip bir blok zinciridir. Buradaki işlem ücretleri, kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan diğer merkezi olmayan borsalardan çok daha düşüktür. Piyasadaki en yüksek işlem hacmine sahip PancakeSwap, Binance Akıllı Zincirinde lider merkezi olmayan borsadır.

MarsRise Ne Amaçlar?


MarsRise, yol haritasında gelecekteki çabaları listeliyor ve buna '2021 yol haritası, Mars'a giden yolumuz' diyor. Proje ayrıca genel bir denetimden geçerek sözleşmelerini %100 güvenli hale getirdi. Kullanıcı tabanında güven oluşturmak için gerekli olan, temel olarak kriptografik yatırımları içeren çeşitli sertifikalar ve teknik sertifikalar aldılar. Bu nedenle, geliştiriciler, web sitesinin tereddüt etmeden güvenilebilecek kadar güvenli olmasını sağlamak için titizdir. MarsRise yalnızca güvenilirliği somutlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda kullanımı da kolaydır. Projenin birçok benzersiz çabası var ve kendi MarsWallet'i gibi bir platform inşa ediyor ve ardından yenilikçi bir MarsSwap ticaret platformu geliyor.

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