



Dudak Çatlaması Neden Olur?



Dudak Çatlaması Nasıl Geçer?

Dudak Çatlaması Tedavisi





Dudak Çatlaması Hamilelik Belirtisi Mi?

Giderek soğuyan havalar sebebiyle cilt ve dudaklar da olumsuz etkilenmektedir. Kuru cilt ve soğuk rüzgâr sebebiyle oluşan dudak çatlaması kişilerin hayatını olumsuz etkilemektedir. Hem acı vermesi hem de kötü bir görüntü oluşturması sebebiyle çoğu kişivesorularına cevap aramaktadır.Evde hazırlanabilen kolay yöntemlerlesağlanabilir. Fakat çok uzun süren acılı ve şiddetli bir rahatsızlık söz konusuysaçin mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir.Dudak çatlaması genellikle soğuk hava ve kuruluk sebebiyle oluşan bir deri problemidir. Vücuda yeteri miktarda su alınamaması dasorusuna cevap olarak verilebilir. Her mevsimde görülmesine rağmen genellikle kış aylarında ortaya çıkmaktadır.sorusu için şu maddeler de sıralanabilir;- Sürekli dudak yalama alışkanlığı dudakları tahriş ederek çatlamasına neden olmaktadır.- Burun tıkalı olduğu zamanlarda ve ağızdan nefes alındığında dudaklar havayla daha fazla temas ettiğinden kolayca kuruyup çatlayacaktır.- Güneş ışınları da cilde zarar veren etmenlerdendir.- Alerjiler de dudak çatlaması nedenleri arasında yer almaktadır. Kozmetik ürünleri, dudak kremleri ve benzeri etkenler sonucu dudakta çatlama meydana gelir.- Vitamin ve mineraller yeteri kadar alınamadığında dudak çatlaması oluşabilmektedir. Özellikle A vitamini ve B grubu bazı vitaminlerin eksikliği dudak çatlamasına neden olabilmektedir. Çinko ve demir eksikliği de bu sebepler arasındadır.Dudak çatlaması alınacak bazı önlemlerle engellenebilir veazaltılabilir. Dudakları soğuk havadan korumak için nemlendirici krem sürmemiz gerekmektedir. Ayrıca güneş ışınlarından korumak için güneş koruyuculu dudak nemlendiricileri bulunmaktadır.sorusuna cevap olarak şu maddeler de sıralanabilir;- Sürekli dudakları yalamaktan kaçınmak ve bol bol sıvı tüketmek bu rahatsızlığın geçmesi için alınacak önlemlerden biridir.- Soğuk buz uygulaması yaparak kanama sorunlarının önüne geçilebilir.- Aloe Vera kullanarak da dudakları korurken nemlenmesini sağlayabiliriz.- Tuzlu su yaranın iyileşmesini sağlayarak temiz tutacaktır.- Bal ve toz şekeri karıştırarak dudaklarınıza uygularsanız ölü derinin atılması kolaylaşacaktır.- Hindistan cevizi yağı da dudak çatlamasına ne iyi gelir sorusuna cevap olabilir.Genellikle bazı kişiler daha hassas bir cilde sahip olduğundan dolayı dudak çatlaması sorunuyla sık sık karşılaşır. Bu sebepleçoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Dudak çatlaması için bir doktora başvurulduğunda genellikleolarak krem verilmektedir. Bu verilen kremler sayesinde kolayca dudak çatlaması rahatsızlığından kurtulmak mümkündür.Dudak çatlaması genellikle çoğu kişi tarafından hamilelik belirtisi olarak görülmektedir.Dudak çatlamasının hamilelik ile ilgili bir alakası bulunmamaktadır.Hamilelik döneminde bağışıklık düşeceğinden ve vücut daha hassas bir hale geleceğinden dudaklar çatlayabilir. Bu sebeple bu konuda daha fazla dikkatli olunması ve bol bol su tüketilmesi tavsiye edilmektedir.