Dudak Çatlaması Neden Olur? Dudak Çatlaması Nasıl Geçer?
Dudak çatlaması zaman zaman çoğu kişinin başına gelen rahatsızlık verici bir olaydır. Fakat bazen bu durum çok can acıtıcı ve rahatsız edici olabilmektedir. Bu sebeple dudak çatlaması neden olur ve dudak çatlamasına ne iyi gelir soruları oldukça merak edilmektedir. Peki, dudak çatlaması neden olur? Dudak çatlaması nasıl geçer? Dudak çatlaması hamilelik belirtisi mi? İşte merak edilenler…
Giderek soğuyan havalar sebebiyle cilt ve dudaklar da olumsuz etkilenmektedir. Kuru cilt ve soğuk rüzgâr sebebiyle oluşan dudak çatlaması kişilerin hayatını olumsuz etkilemektedir. Hem acı vermesi hem de kötü bir görüntü oluşturması sebebiyle çoğu kişi dudak çatlaması neden olur ve dudak çatlaması nasıl geçer sorularına cevap aramaktadır.
Evde hazırlanabilen kolay yöntemlerle dudak çatlaması tedavisi sağlanabilir. Fakat çok uzun süren acılı ve şiddetli bir rahatsızlık söz konusuysa dudak çatlaması tedavisi için mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir.
Dudak Çatlaması Neden Olur?
Dudak çatlaması genellikle soğuk hava ve kuruluk sebebiyle oluşan bir deri problemidir. Vücuda yeteri miktarda su alınamaması da dudak çatlaması neden olur sorusuna cevap olarak verilebilir. Her mevsimde görülmesine rağmen genellikle kış aylarında ortaya çıkmaktadır.
Dudak çatlaması neden olur sorusu için şu maddeler de sıralanabilir;
- Sürekli dudak yalama alışkanlığı dudakları tahriş ederek çatlamasına neden olmaktadır.
- Burun tıkalı olduğu zamanlarda ve ağızdan nefes alındığında dudaklar havayla daha fazla temas ettiğinden kolayca kuruyup çatlayacaktır.
- Güneş ışınları da cilde zarar veren etmenlerdendir.
- Alerjiler de dudak çatlaması nedenleri arasında yer almaktadır. Kozmetik ürünleri, dudak kremleri ve benzeri etkenler sonucu dudakta çatlama meydana gelir.
- Vitamin ve mineraller yeteri kadar alınamadığında dudak çatlaması oluşabilmektedir. Özellikle A vitamini ve B grubu bazı vitaminlerin eksikliği dudak çatlamasına neden olabilmektedir. Çinko ve demir eksikliği de bu sebepler arasındadır.
Dudak Çatlaması Nasıl Geçer?
Dudak çatlaması alınacak bazı önlemlerle engellenebilir ve dudak çatlaması belirtileri azaltılabilir. Dudakları soğuk havadan korumak için nemlendirici krem sürmemiz gerekmektedir. Ayrıca güneş ışınlarından korumak için güneş koruyuculu dudak nemlendiricileri bulunmaktadır. Dudak çatlaması nasıl geçer sorusuna cevap olarak şu maddeler de sıralanabilir;
- Sürekli dudakları yalamaktan kaçınmak ve bol bol sıvı tüketmek bu rahatsızlığın geçmesi için alınacak önlemlerden biridir.
- Soğuk buz uygulaması yaparak kanama sorunlarının önüne geçilebilir.
- Aloe Vera kullanarak da dudakları korurken nemlenmesini sağlayabiliriz.
- Tuzlu su yaranın iyileşmesini sağlayarak temiz tutacaktır.
- Bal ve toz şekeri karıştırarak dudaklarınıza uygularsanız ölü derinin atılması kolaylaşacaktır.
- Hindistan cevizi yağı da dudak çatlamasına ne iyi gelir sorusuna cevap olabilir.
Dudak Çatlaması Tedavisi
Genellikle bazı kişiler daha hassas bir cilde sahip olduğundan dolayı dudak çatlaması sorunuyla sık sık karşılaşır. Bu sebeple dudak çatlaması tedavisi çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Dudak çatlaması için bir doktora başvurulduğunda genellikle dudak çatlaması ilacı olarak krem verilmektedir. Bu verilen kremler sayesinde kolayca dudak çatlaması rahatsızlığından kurtulmak mümkündür.
Dudak Çatlaması Hamilelik Belirtisi Mi?
Dudak çatlaması genellikle çoğu kişi tarafından hamilelik belirtisi olarak görülmektedir. Dudak çatlaması hamilelik belirtisi mi? Dudak çatlamasının hamilelik ile ilgili bir alakası bulunmamaktadır.
Hamilelik döneminde bağışıklık düşeceğinden ve vücut daha hassas bir hale geleceğinden dudaklar çatlayabilir. Bu sebeple bu konuda daha fazla dikkatli olunması ve bol bol su tüketilmesi tavsiye edilmektedir.