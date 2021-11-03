A Vitamini Nelerde Var? A Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?
A vitamini cilt sağlığından bağışıklık sistemine kadar birçok konuda bizleri etkileyen önemli vitaminlerdendir. A vitamini nelerde var ve A vitamini eksikliği belirtileri bu sebeple oldukça merak edilmektedir. Peki, A vitamini nelerde var? A vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? A vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar nelerdir? İşte merak edilenler…
A vitamini sağlığımız için oldukça önemi vitaminlerden biridir. A vitamini karaciğerde bulunmaktadır. Vücudun ihtiyacı olan en gerekli vitaminlerden olan A vitamini vücuda birçok konuda fayda sağlamaktadır.
Yeteri kadar alınamadığında A vitamini eksikliği belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple çoğu kişi A vitamini eksikliği belirtileri ve A vitamini nelerde bulunur sorularının cevabını merak etmektedir. A vitamini faydaları ve daha fazlasını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.
A Vitamini Ne İşe Yarar?
A vitamini diş, kemik sağlığı için önemli bir etmendir. Cildi onarması, iyi görüş sağlaması da A vitamini faydaları arasındadır. İçinde bulunan antioksidan sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir. A vitamini ne işe yarar? Ayrıca kanser hastalıklarına karşı koruyucu bir etkiye sahip olabilir.
A Vitamini Eksikliği Belirtileri
A vitamini eksikliği sonucunda vücudumuzda birçok sorun ortaya çıkabilmektedir. Görme problemleri A vitamini eksikliği belirtileri sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Özellikle bebeklerde ve çocuklarda A vitamini eksikliğine dikkat edilmelidir.
A vitamini eksikliği belirtileri şunlardır;
- Ciltte meydana gelen problemler
- Saç dökülmeleri
- Tırnak kırılmaları
- Bağışıklık sisteminin düşmesi
- Ağız ve dudak yaraları
- Dilde oluşan kızarıklıklar
A Vitamini Eksikliğinde Görülen Hastalıklar
A vitamini için dikkatli olması gereken kişiler genellikle hamile kadınlardır. Emziren kişilerde, çocuklarda, bebeklerde A vitamini eksikliği ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple A vitamini eksikliği belirtileri ortaya çıktığında mutlaka uzman bir doktora danışılmalıdır.
A vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar ise şu şekildedir;
- Göme bozuklukları
- Gözde kuruluk
- Ciltte kuruluk
- Büyüme geriliği
- İdrar yolu enfeksiyonu
- Bağırsak sorunları
- Kısırlık
- Sindirim sistemi problemleri
- Kemik ve dişlerde zayıflık
A Vitamini Nelerde Bulunur?
A vitamini özellikle balıkta ve beyaz peynirde bulunmaktadır. A vitamini eksikliği sonucu büyük problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple A vitamini alımını sağlamak için çeşitli besinlere başvurulması gerekmektedir. Yumurta sarısı da A vitamini açısından oldukça zengin bir besindir.
A vitamini içeren besinler için şu maddeler sıralanabilir;
- Ciğer
- Uskumru
- Böbrek
- Yağlı süt
- Tatlı Patates
- Havuç
- Lahana
- Kırmızı biber
- Maydanoz
- Portakal
- Balkabağı
- Koyu yeşil yapraklı sebzeler
A Vitamini Fazlalığı Belirtileri Nelerdir?
Genellikle hasta olmamak için çoğu insan vitamin takviyeleri almaktadır. Fakat vitamin alındığı zaman çoğu kişi daha sağlıklı olacağını düşünmektedir. Fakat vitaminlerin fazla olması kişiler için iyi değildir. A vitamini fazlalığı sonucunda baş dönmesi, baş ağrısı, dudak soyulması, kusma, spazm geçirme ve çift görme ile karşılaşılabilir
. Bu sebeple A vitamini eksikliğine sahip olmadan ve doktorunuza danışmadan vitamin takviyesi almanız önerilmez. A vitamini zehirlenmesi bu durum sonucunda meydana gelebilir. 3 aydan uzun süre kullanıldığında kuru cilt, kellik, kemik ağrıları, huzursuzluk ve kansızlık gibi A vitamini fazlalığı belirtileri ortaya çıkabilir.