A Vitamini Nelerde Var? A Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

A Vitamini Ne İşe Yarar?

A Vitamini Eksikliği Belirtileri







A Vitamini Eksikliğinde Görülen Hastalıklar

A Vitamini Nelerde Bulunur?

A Vitamini Fazlalığı Belirtileri Nelerdir?

A vitamini sağlığımız için oldukça önemi vitaminlerden biridir. A vitamini karaciğerde bulunmaktadır. Vücudun ihtiyacı olan en gerekli vitaminlerden olan A vitamini vücuda birçok konuda fayda sağlamaktadır.Yeteri kadar alınamadığındaortaya çıkmaktadır. Bu sebeple çoğu kişivesorularının cevabını merak etmektedir.ve daha fazlasını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.A vitamini diş, kemik sağlığı için önemli bir etmendir. Cildi onarması, iyi görüş sağlaması daarasındadır. İçinde bulunan antioksidan sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir.Ayrıca kanser hastalıklarına karşı koruyucu bir etkiye sahip olabilir.A vitamini eksikliği sonucunda vücudumuzda birçok sorun ortaya çıkabilmektedir. Görme problemlerisonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Özellikle bebeklerde ve çocuklarda A vitamini eksikliğine dikkat edilmelidir.şunlardır;- Ciltte meydana gelen problemler- Saç dökülmeleri- Tırnak kırılmaları- Bağışıklık sisteminin düşmesi- Ağız ve dudak yaraları- Dilde oluşan kızarıklıklarA vitamini için dikkatli olması gereken kişiler genellikle hamile kadınlardır. Emziren kişilerde, çocuklarda, bebeklerde A vitamini eksikliği ortaya çıkabilmektedir. Bu sebepleortaya çıktığında mutlaka uzman bir doktora danışılmalıdır.A vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar ise şu şekildedir;- Göme bozuklukları- Gözde kuruluk- Ciltte kuruluk- Büyüme geriliği- İdrar yolu enfeksiyonu- Bağırsak sorunları- Kısırlık- Sindirim sistemi problemleri- Kemik ve dişlerde zayıflıkA vitamini özellikle balıkta ve beyaz peynirde bulunmaktadıri sonucu büyük problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple A vitamini alımını sağlamak için çeşitli besinlere başvurulması gerekmektedir. Yumurta sarısı da A vitamini açısından oldukça zengin bir besindir.için şu maddeler sıralanabilir;- Ciğer- Uskumru- Böbrek- Yağlı süt- Tatlı Patates- Havuç- Lahana- Kırmızı biber- Maydanoz- Portakal- Balkabağı- Koyu yeşil yapraklı sebzelerGenellikle hasta olmamak için çoğu insan vitamin takviyeleri almaktadır. Fakat vitamin alındığı zaman çoğu kişi daha sağlıklı olacağını düşünmektedir. Fakat vitaminlerin fazla olması kişiler için iyi değildir.sonucunda baş dönmesi, baş ağrısı, dudak soyulması, kusma, spazm geçirme ve çift görme ile karşılaşılabilir. Bu sebeple A vitamini eksikliğine sahip olmadan ve doktorunuza danışmadan vitamin takviyesi almanız önerilmez. A vitamini zehirlenmesi bu durum sonucunda meydana gelebilir. 3 aydan uzun süre kullanıldığında kuru cilt, kellik, kemik ağrıları, huzursuzluk ve kansızlık gibiortaya çıkabilir.