Müslümanlara farz kılınan namaz hakkında çoğu kişi bu görevi yerine getirmeye çalışır. Bu sebeple namaz hakkında çoğu kişi birçok araştırma yapar. İnsan namaz kıldıktan sonra Allah’la arasında kurduğu iletişimin artacağı belirtilmiştir. Farz olması sebebiyle çoğu kişi huzur bulmak ve ibadetini yerine getirmek için namaz kılmak ister. Bu sebeple çoğu kişi namazlar hakkında sorular sorar. En çok aratılan sorular arasında ise yatsı namazı nasıl kılınır ve yatsı namazı kaç rekat sorusu yer alır. Yatsı namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı için ve yatsı namazı hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.







Yatsı Namazı Kaç Rekat?





Yatsı Namazı Nasıl Kılınır?

Yatsı namazı hakkında birçok detay merak edilir. Namazın farz olması sebebiyle çoğu Müslüman namazlarını düzenli bir şekilde kılmaya gayret eder. Bu sebeple en çok aratılan sorular arasındasorusu da yer alır. Yatsı namazı günün son namazı olarak bilinir. Namazların vaktinin geçmemesi de bu konuda büyük önem taşır. Yatsı namazı toplam 13 rekattan oluşur. 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet ve 3 vitir vacip namazı olarak rekatlara ayrılır.Namaz Müslümanlar için yapılması farz olan ibadetlerdendir. Bu sebeple namazlar hakkında birçok detay araştırılır. Özelliklesorusu çoğu kişi tarafından merak edilir. Yatsı namazı kılınışı şu şekilde verilmiştir;Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının dört rekatlık ilk sünnetini kılmaya"Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.Sübhaneke okunur.Euzü Besmele çekilir:"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunurZamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur."Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir:Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunurZamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur."Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve oturulur.Ettehıyyatü okunur.Salli ve Barik duaları okunur.Daha sonra"Allah'u Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.Sübhaneke okunur.Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunurZamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur."Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunurZamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur."Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.Ettehıyyatü okunur.Salli ve Barik duaları okunur.Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.hemen farza kalkılır.Yatsı Namazının 4 Rekat Farzının KılınışıKamet getirilir.Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya"Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.Sübhaneke okunur.Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunurZamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur."Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunurZamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur."Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü'dan doğrulur"Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.Ettehıyyatü okunur."Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunur:"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunur:"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.Ettehıyyatü okunur.Salli ve Barik duaları okunur.Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir."Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" … dendikten sonra. Sünnet namazına başlanır.Yatsı Namazının Son 2 Rekat Sünnetinin KılınışıNiyet edilir:"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya"Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.Sübhaneke okunur.Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunurZamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur."Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunurZamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur."Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilirSecdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.Ettehıyyatü okunur.Salli ve Barik duaları okunur.Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.Vitir Namazı Üç Rekat Vacip"Niyet ettim Allah rızası için bu günün Vitir namazını kılmaya" diye niyet ederiz"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarızSübhaneke'yi okuruzEuzü-besmele çekerizFatiha Sûresini okuruzKur'an'dan bir sure okuruzRüku'ya giderizSecde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye giderizAyağa kalkarak Kıyama dururuzBesmele çekerizFatiha Sûresini okuruzKur'an'dan bir sure okuruzRüku'ya giderizSecde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye giderizOturarak Ettahiyyatu okuruzBesmele çekilir.Fatiha okunur.Bir namaz suresi okunur."Allahu Ekber" diyerek yeniden Tekbir alınır.Kunut dualarını okunur.Rüku'ya gidilir.Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz."Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namaz bitirilir.