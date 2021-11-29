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Uçuşlar İptal Mi? Lodos Yüzünden Uçuşlar İptal Mi Oldu?

Ülkenin çoğu bölgesinde etkili olan lodos rüzgarları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün hava yolu ile seyahat edecek vatandaşlar, kötü hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal olup olmayacağını bilmek istiyor. Peki Uçuşlar İptal Mi? Lodos Yüzünden Uçuşlar İptal Mi Oldu?

Ekleme: 29.11.2021 - 15:32 Güncelleme: 29.11.2021 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Uçuşlar İptal Mi? Lodos Yüzünden Uçuşlar İptal Mi Oldu?
Son Dakika Lodos haberlerine göre İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanına iniiş yapması gereken uçaklar, şiddetli lodos nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. İniş yapamayan uçaklar havada tur atmaya devam etti. Bunun üzerine uçuş yapması gereken yolcular 'Uçuşlar İptal Mi? Lodos Yüzünden Uçuşlar İptal Mi Oldu?' sorularına yanıt aramaya başladı. Uçuşlar hakkında yapılan son açıklamaları sizler için bir araya getirdik.

Uçuşlar İptal Mi?

Türk Hava Yolları'nın İzmir, Ercan, Ankara, Vieana, Varşova, Minsk, Budapeşte, Antalya, New York uçakları şiddetli lodostan etkilendi. Lodos nedeniyle uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniş yapamadı ve pisti pas geçti. Bazı uçaklar ise havada tur atmaya başladı.

Lodos Yüzünden Uçuşlar İptal Mi Oldu

Lodos Yüzünden Uçuşlar İptal Mi Oldu?

Lodos nedeniyle uçuşlarda büyük oranda sorun yaşandı. Bunun üzerine 'Lodos yüzünden uçuşlar iptal mi oldu?' sorusuna yanıt aranmaya başladı. Türk Hava Yolları ve diğer hava yolu şirketlerinden henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.
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