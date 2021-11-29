Uçuşlar İptal Mi? Lodos Yüzünden Uçuşlar İptal Mi Oldu?
Ülkenin çoğu bölgesinde etkili olan lodos rüzgarları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün hava yolu ile seyahat edecek vatandaşlar, kötü hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal olup olmayacağını bilmek istiyor. Peki Uçuşlar İptal Mi? Lodos Yüzünden Uçuşlar İptal Mi Oldu?
Son Dakika Lodos haberlerine göre İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanına iniiş yapması gereken uçaklar, şiddetli lodos nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. İniş yapamayan uçaklar havada tur atmaya devam etti. Bunun üzerine uçuş yapması gereken yolcular 'Uçuşlar İptal Mi? Lodos Yüzünden Uçuşlar İptal Mi Oldu?' sorularına yanıt aramaya başladı. Uçuşlar hakkında yapılan son açıklamaları sizler için bir araya getirdik.