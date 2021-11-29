Ülkenin çoğu bölgesinde etkili olan lodos rüzgarları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün hava yolu ile seyahat edecek vatandaşlar, kötü hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal olup olmayacağını bilmek istiyor. Peki Uçuşlar İptal Mi? Lodos Yüzünden Uçuşlar İptal Mi Oldu?

Uçuşlar İptal Mi?



Lodos Yüzünden Uçuşlar İptal Mi Oldu?



haberlerine göre İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanına iniiş yapması gereken uçaklar, şiddetli lodos nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. İniş yapamayan uçaklar havada tur atmaya devam etti. Bunun üzerine uçuş yapması gereken yolcular '?' sorularına yanıt aramaya başladı. Uçuşlar hakkında yapılan son açıklamaları sizler için bir araya getirdik.Türk Hava Yolları'nın İzmir, Ercan, Ankara, Vieana, Varşova, Minsk, Budapeşte, Antalya, New York uçakları şiddetli lodostan etkilendi. Lodos nedeniyle uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniş yapamadı ve pisti pas geçti. Bazı uçaklar ise havada tur atmaya başladı.Lodos nedeniyle uçuşlarda büyük oranda sorun yaşandı. Bunun üzerine '?' sorusuna yanıt aranmaya başladı. Türk Hava Yolları ve diğer hava yolu şirketlerinden henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.