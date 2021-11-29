Mikro Yazılım Halka Arz Ne Zaman? Mikro Yazılım Borsada Ne Zaman İşlem Görecek?

Mikro Yazılım Halka Arz Ne Zaman?

Mikro Yazılım Halka Arz Hangi Bankalardan Yapılacak?

Mikro Yazılım tarafından yapılan açıklama sonucunda şirket paylarının halka arzının yapılması için SPK’ya başvuru yapıldığı belirtildi. Bu sebeple birçok vatandaşvesorularına cevap aramaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapan şirket halka arz için onay alınmasıyla beraber çoğu kişi tarafından araştırılmaya başlandı.vesoruları için haberimizi daha detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.Mikro Yazılım halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapıldığının ve onay alındığının öğrenilmesiyle çoğu kişisorusuna cevap aramaya başladı. Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi 1988 senesinde kuruldu. Şirket paylarının yüzde 54.35’inin halka arzı sebebiyle ise Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurarak onay aldı. Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulanlar ve onay Mikro Yazılım’ın internet sitelerinde de yer alıyor. “mikro.com.tr” ve "ykyatirim.com.tr" adreslerinden ilgili dosyalara ulaşım sağlayabilirsiniz.Çoğu kişinin merak ettiği sorular arasındasorusu yer alır. Çoğu kişi tarafından sık sık merak edilen bu konu için Yapıkredi ve İş Yatırım tarafından yapılacağı belirtildi. Halka arzın ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Mikro Yazılım Hakkında

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1988 senesinde kuruldu. Yüzde 54.35 oranındaki şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapıldığının açıklanmasının hakkından birçok detay da merak edildi. Mikro Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Göktekin Dinçerler tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;“Mikro Yazılım 2018’den itibaren yaptığı 5 şirket ve yazılım satın almasıyla Mikrogrup’u oluşturmuştur. Mikrogrup olarak, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla muhasebe ve ticari yazılım programları ile e-Dönüşüm hizmetleri sunduğumuz 100 binin üzerinde aktif müşterimiz bulunuyor. 420’yi geçen çalışma arkadaşımız, 120 kişiyi geçen ARGE ve yazılım geliştirme ekibimiz ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren 345 iş ortağımız ile birlikte ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimizle buluşmasını sağlıyoruz. Bu ürün ve hizmetlerimiz perakende, e-ticaret, dağıtım, otomotiv, inşaat, üretim ve sağlık gibi 30’u aşkın farklı sektörde faaliyet gösteren KOBİ’ler, mikro işletmeler ve bu işletmelere hizmet veren mali müşavirler tarafından kullanılıyor. 2020 yıl sonu itibarıyla lisanslı entegratörlerle çalışan kayıtlı e-dönüşüm kullanıcı sayısına göre yaklaşık %19’luk bir pazar payıyla, Türkiye’nin güçlü pazar konumuna sahip e-Dönüşüm hizmet sağlayıcılarından biriyiz. Özel sermaye fonlarından sağladığımız yatırımlarla birlikte son yıllarda ivmemizi artırarak pazardaki konumumuzu güçlendirdik. İş yapış biçimimizi ve şirket kültürümüzü şekillendiren müşteri odaklı yaklaşımımızla, sayıları yüz bini aşan aktif müşterilerimiz olmasının gururunu taşıyoruz. Teknolojinin hızla geliştiği, dijitalleşmenin iş ve yaşam pratiklerini etkilediği günümüz dünyasında yazılım sektörünün potansiyeli ortada. Biz de bunun bilinciyle, Mikrogrup’un mevcut potansiyelini daha yukarı taşıma ve kurumsal yapımızı güçlendirme yönündeki önemli hedeflerimizi gerçekleştirmek için önemli bir karar alarak SPK’ya halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik”