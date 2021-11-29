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30 yıl boyunca kılık değiştirmiş! Sahte hemşire ülkeyi hayrete düşürdü

Vice'ın haberine göre, yıllardır hemşire taklidi yaparak, ruhsatı olmadığı halde hastalara ilaç vermekle suçlanan bir kadın, 5 bin doların üzerinde dolandırıcılıkla suçlandı. Sahte hemşirenin geçmişinde başka kılıklara girdiğinin de ortaya çıkması şaşkınlık uyandırdı.

Ekleme: 29.11.2021 - 14:40 Güncelleme: 29.11.2021 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
30 yıl boyunca kılık değiştirmiş! Sahte hemşire ülkeyi hayrete düşürdü
Vancouver polisi bir basın açıklamasında, 49 yaşındaki Brigitte Cleroux'nun, B.C. Kadın Hastanesi'nde Haziran 2020'den Haziran 2021'e kadar hemşire kılığına girdiğini açıkladı.

Polis, Cleroux'un hastanede hastalara bakarken gerçek bir hemşirenin adını kullandığını söyledi.

Memur Tania Visintin, 'Vancouver'da kaç kişinin sahtekar hemşireden tedavi görmüş olabileceğini henüz bilmiyoruz ancak onunla temas etmiş olabilecek hastaları belirlemek için eyalet sağlık hizmetleri yetkilisiyle birlikte çalışıyoruz' dedi.

ÖĞRETMEN KILIĞINA DA GİRMİŞ

CBC News'e göre, Cleroux'un hemşireler ve öğretmenler de dahil olmak üzere profesyonelleri taklit etme geçmişi 1991'e kadar uzanıyor. Sahte hemşire, hem Vancouver hem de Ottawa'daki hastalara sakinleştirici ve anestezikler de dahil olmak üzere çeşitli eylemlerle suçlandı.

CBC'nin bildirdiğine göre Cleroux, Colorado'da bir hemşirelik programına katıldı ancak programı hiçbir zaman tamamlamadı ve uygulama ruhsatı almadı.

Haziran ayında, British Columbia Hemşireler ve Ebeler Koleji, Cleroux hakkında bir uyarı yayınlayarak, Melanie Smith, Melanie Thompson veya Melanie Cleroux takma adlarını kullanıyor olabileceğini ekledi.
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