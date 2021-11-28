Ersan Şen canlı yayında dudağını yoldu

Hukukçu Ersan Şen, Habertürk ekranlarında yayınlanan, Hülya Kökenek'in sunduğu Enine Boyuna programına katıldı.KAMERALARA YAKALANDIHemen hemen katıldığı tüm canlı yayın programlarında, her konuda bir fikri olan hukukçu Ersan Şen, bu kez kameramanın azizliğine uğradı.DUDAKLARINI YOLDUProgram sırasında kameraların kendisinde olmadığını düşünen Şen, dudağının kabuklarını kopartırken görüntülendi.