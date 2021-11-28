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Ersan Şen canlı yayında dudağını yoldu

Hukukçu Ersan Şen, katıldığı canlı yayın programında dudağının kabuklarını koparttığı anlar kameralara yansıdı.

Ekleme: 28.11.2021 - 14:12 Güncelleme: 28.11.2021 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Ersan Şen canlı yayında dudağını yolduHukukçu Ersan Şen, Habertürk ekranlarında yayınlanan, Hülya Kökenek'in sunduğu Enine Boyuna programına katıldı.

KAMERALARA YAKALANDI

Hemen hemen katıldığı tüm canlı yayın programlarında, her konuda bir fikri olan hukukçu Ersan Şen, bu kez kameramanın azizliğine uğradı.



DUDAKLARINI YOLDU

Program sırasında kameraların kendisinde olmadığını düşünen Şen, dudağının kabuklarını kopartırken görüntülendi.



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