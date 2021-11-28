Ersan Şen canlı yayında dudağını yoldu
Hukukçu Ersan Şen, katıldığı canlı yayın programında dudağının kabuklarını koparttığı anlar kameralara yansıdı.
Hukukçu Ersan Şen, Habertürk ekranlarında yayınlanan, Hülya Kökenek'in sunduğu Enine Boyuna programına katıldı.
KAMERALARA YAKALANDI
Hemen hemen katıldığı tüm canlı yayın programlarında, her konuda bir fikri olan hukukçu Ersan Şen, bu kez kameramanın azizliğine uğradı.
DUDAKLARINI YOLDU
Program sırasında kameraların kendisinde olmadığını düşünen Şen, dudağının kabuklarını kopartırken görüntülendi.
KAMERALARA YAKALANDI
Hemen hemen katıldığı tüm canlı yayın programlarında, her konuda bir fikri olan hukukçu Ersan Şen, bu kez kameramanın azizliğine uğradı.
DUDAKLARINI YOLDU
Program sırasında kameraların kendisinde olmadığını düşünen Şen, dudağının kabuklarını kopartırken görüntülendi.