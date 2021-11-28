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Diş Sararması Neden Olur? Diş Sararması Nasıl Geçer?

Diş sararması neden olur sorusu bu durumdan muzdarip olan çoğu kişi tarafından merak edilir. Diş sararması nasıl geçer sorusu da bu sebeple en sık aratılan sorulardandır. Peki, diş sararması nasıl geçer? Diş sararması neden olur? Diş sararması nasıl geçirilir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 28.11.2021 - 16:51 Güncelleme: 28.11.2021 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Diş Sararması Neden Olur? Diş Sararması Nasıl Geçer?
Diş sararması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çoğu kişi güldüğünde ortaya çıkan bu sarı renkli görüntüden rahatsız olur. Bu kirli görünümün gözükmemesi için gülmek onlar için kaçınılması gereken bir durum haline gelebilir. Diş sararması nasıl geçer sorusu bu sebeple sık sık merak edilenler arasındadır.Hayat kalitesini oldukça düşürür ve sosyalleşmeye engel olur.Bu sebeple bu durumdan mağdur olan çoğu kişi diş sararması neden olur ve diş sararması nasıl geçer sorularına cevap arar. Diş sararması bazı kronik hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabileceği gibi genetik faktörlerden de kaynaklı olabilir. Diş sararmasının ortaya çıkmasındaki en yaygın sebep ise sigara ve yiyecek içeceklerdir. Bu sebeple alınacak bazı önlemlerle diş sararması ortadan kaldırılabilir.

Diş Sararması Neden Olur?


Diş sararması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu durumdan muzdarip olan çoğu kişi ise diş sararması neden olur sorusuna cevap arar. Diş sararması genellikle ağız temizliğinin yeteri kadar iyi yapılmamasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu sebeple ağızda oluşan plaklar dişleri kaplayarak sararmasına neden olur. Yemeklerden sonra dişleri fırçalamak ve ağız hijyenine dikkat etmek bu konuda büyük önem taşır. Diş ipi kullanımı da bu konuda tavsiye edilen ürünlerdendir. Diş ipi kullanarak dişlerin arasında kalan yiyeceklerin giderilmesi sağlanabilir. Diş sararmasına neden olan yiyecekler de şu maddeler halinde sıralanabilir;

-Siyah çay

-Soya

-Domates

-Sirke

-Baharatlar

-Asitli içecekler

-Şekerli yiyecekler

-Sigara

-Kahve



Diş Sararması Neden Olur?


Diş Sararması Nasıl Geçer?


Diş sararması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple diş sararması nasıl geçer sorusu çoğu kişi tarafından merak edilir. Diş sararması ortaya çıktığında çoğu kişi gülmekten bile kaçınabilir. Diş sararması nasıl geçer sorusu da bu kapsamda sık sık aratılır. Diş sararmasını evde yapacağınız bazı bitkisel yöntemlerle kolaylıkla geçirebilirsiniz. Diş sararması nasıl geçer sorusuna cevap olarak şu öneriler verilebilir;

-1 çay kaşığı karbonatı yarım limon suyuyla karıştırın. 2 damla zeytinyağı da damlatarak diş fırçasına bu karışımdan dökün. Ardından dişlerinizi bu karışımla düzenli olarak fırçalayın.

-Bazı beyazlatıcı bantlar da diş beyazlatmak için kullanılabilir.

-Fesleğen de diş sararmasını geçiren mucizevi bitkiler arasında yer alır. Fesleğen yapraklarını çiğneyerek ağız ve diş sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.

-Portakal kabuğu da dişleri beyazlatmada büyük önem taşır.

-Muz kabuğunu sararmış dişlerinize sürerek kolaylıkla

-Çile de beyaz dişler için oldukça etkili olan meyvelerdendir.

-Tuz da sararmış dişlerin beyazlatılması için tavsiye edilir. Diş macununa eklediğiniz tuzlarla kolaylıkla dişlerinizi beyazlatabilirsiniz.



Diş Sararması Neden Olur?


Diş Sararması Kaç Günde Geçer?


Birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında diş sarılığı kaç günde geçer sorusu yer alır. Diş sararması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çoğu kişi ise bu durumun uzun süreler devam edeceğini düşünür. Fakat diş sararmasını geçiren yöntemlerin düzenli olarak uygulanması sonucunda kolaylıkla diş sararması probleminizi ortadan kaldırabilirsiniz.

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