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BUDO Seferleri İptal Mi? BUDO Seferleri Durduruldu Mu?

BUDO seferleri lodosa ve hava koşullarına bağlı olarak iptal edildi. Çoğu vatandaş mağdur olmamak için konuyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, BUDO seferleri iptal mı edildi? BUDO seferleri durduruldu mu? BUDO seferleri iptal mi? İşte merak edilenler...

Ekleme: 28.11.2021 - 14:32 Güncelleme: 28.11.2021 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
BUDO Seferleri İptal Mi? BUDO Seferleri Durduruldu Mu?
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Bursa Deniz Otobüsleri birçok kişinin ulaşım için tercih ettiği seferler düzenliyor. Son zamanlarda havaların kötüleşmesiyle beraber seferlerin iptal olup olmadığı çoğu vatandaş tarafından aratılıyor. En merak edilen sorular arasında ise BUDO seferleri iptal mi ve BUDO seferleri durduruldu mu sorusu yer almaktadır. BUDO seferleri iptal mi sorusu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.

BUDO Seferleri İptal Mi?


BUDO, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen ve çoğu kişi tarafından kullanılan deniz otobüsü işletmesidir. Ulaşım konusunda büyük kolaylık sağlayan bu seferler zaman zaman hava koşullarına bağlı olarak ertelenebilir veya iptal edilebilir. Soğuk ve yağışlı havaların gelmesiyle birlikte çoğu vatandaş deniz otobüslerinin son durumu hakkında araştırma yapar. Bu kapsamda BUDO seferleri iptal mi ve BUDO seferleri durduruldu mu soruları oldukça sık aratılıyor. 28 Kasım günü Bursa'da yaşanan kuvvetli lodos bazı seferlerin durdurulmasına neden oldu. BUDO'nun seferlerin bazılarını iptal ettiğinin açıklanmasının ardından çoğu vatandaş araştırmalara başladı. İşte 28 Kasım Pazar günü iptal edilen BUDO seferleri;


-14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

-14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

-14.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)


BUDO Seferleri İptal Mi?


BUDO Bilet Fiyatları


Çoğu kişi tarafından sık sık merak edilen sorular arasında BUDO bilet fiyatları da yer almaktadır. BUDO bilet fiyatları kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda işte herkes tarafından merak edilen BUDO bilet fiyatları;

Tam Bilet. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.

Öğrenci (6-27) ₺64,00. Kampanya ₺39,00.

Gazi-Şehit Yt. ₺54,00. Kampanya ₺39,00.

Engelli. ₺54,00. Kampanya ₺39,00.

Çocuk. ₺64,00. Kampanya ₺39,00.

Basın. ₺64,00. Kampanya ₺39,00.

65 yaş üstü ₺78,00. Kampanya ₺39,00.


BUDO ile Eminönü Mudanya Arası Kaç Saat?


Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen Bursa Deniz Otobüsleri birçok kişinin günlük hayatını kolaylaştıran deniz seferleri arasında yer alır. Bu sebeple binlerce kişi tarafından tercih edilir. BUDO hakkında en merak edilen sorular arasında bir de BUDO ile Eminönü ile Mudanya arası kaç saat sorusu yer alır. Eminönü ile Mudanya arası deniz otobüsüyle gidildiğinde yaklaşık 1.30 saat sürmektedir.


BUDO Seferleri İptal Mi?


BUDO Nerelere Gidiyor?


Vatandaşlar tarafından sık sık merak edilen sorular arasında BUDO nerelere gidiyor sorusu yer alır. BUDO birçok kişinin hayatını kolaylaştıran toplu taşıma araçları arasında yer alır. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan BUDO işletmesi günde binlerce kişinin kullandığı deniz seferlerini organize eder. İşte BUDO seferlerinin yapıldığı yerler;

İstanbul (Eminönü) - Bursa (Mudanya)

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü)

İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

Armutlu İhlas - Bursa (Mudanya)

Bursa (Mudanya) - Armutu İhlas.

Armutlu İhlas - İstanbul (Eminönü)

İstanbul (Eminönü) - Armutlu İhlas.


Bursa Deniz Otobüsü Nerden Kalkıyor?


Birçok kişi tarafından sıklıkla sorulan sorular arasında Bursa deniz otobüsü nereden kalkıyor sorusu yer alır. Bu sebeple konu ile ilgili birçok vatandaş araştırmada bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan BUDO Bursa'ya 25 kilometre uzaklıkta bulunan Mudanya'dan hareket eder. İstanbul'da ise genellikle Eminönü'ne seferler yapılır.



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