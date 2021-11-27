27 Kasım koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...