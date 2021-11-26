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Yılbaşı Kurabiyesi Nasıl Yapılır? Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi

Yeni yılın gelmesiyle beraber en çok araştırılan konular arasında yılbaşı kurabiyesi yer alıyor. Bu sebeple yılbaşı kurabiyesi tarifi en çok merak edilenler arasındadır. Peki, yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi nedir? Yılbaşı kurabiyesi kaç kalori? İşte merak edilenler...

Ekleme: 26.11.2021 - 11:10 Güncelleme: 26.11.2021 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Yılbaşı Kurabiyesi Nasıl Yapılır? Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
Yeni yıla az bir süre kalması sebebiyle çoğu kişi tarafından en merak edilen konulardan biri de yılbaşı kurabiyesi tarifi oldu. Birçok kişinin yaptığı ve rengarenk yılbaşı renkleriyle süslediği kurabiyeler çoğu kişinin ilgi odağı oldu. Özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar çoğu kişinin ilgisini çekiyor. Yılbaşı kurabiyesi mis gibi kokusuyla ve güzel görüntüsüyle herkesin yapmayı istediği tarifler arasında yer alıyor. Bu sebeple en sık sorulan sorular arasında yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır ve yılbaşı kurabiyesi tarifi oldukça aratılıyor. Mutfakta iyi olmadığını iddia edenler bile verdiğimiz tarif sayesinde kolaylıkla bu kurabiyelerden yapabilir. Sıcacık kahvenin yanında tercih edebileceğiniz mükemmel görünümlü yılbaşı kurabiyesi tarifi için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Yılbaşı Kurabiyesi İçin Gerekli Malzemeler


Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber çoğu kişi yılbaşı kurabiyesi tarifi nedir sorusuna cevap armaya başladı. Yılbaşı kurabiyesinin içinde yer alan zencefil de hem kurabiyeye lezzet verecek hem de sağlık açısından da fayda sağlayacak. Yeni yıla az bir süre kalması ve soğuk kış günlerinin gelmesiyle beraber sıcacık kahvenizle tüketebileceğiniz yılbaşı kurabiyesi tarifini sizler için yazdık. Yılbaşı kurabiyesi tarifi için gerekli malzemeler şu şekildedir;

- 3,5 su bardağı un
- 90 gram oda sıcaklığında tereyağı
- 150 gram esmer şeker
- 1 adet yumurta
- Yarım su bardağı üzüm pekmezi
- 1 çay kaşığı zencefil
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 paket vanilya


Yılbaşı Kurabiyesi Nasıl Yapılır?

Yılbaşı Kurabiyesi Nasıl Yapılır?


Yılbaşı kurabiyesini yapmak isteyen çoğu kişi zor olduğunu ve yapmayacağını düşünür. Bu sebeple birçok kişi dışardan veya pastaneler satın alır. Yılbaşı kurabiyesini evde kolaylıkla hazırlamanız mümkündür. Bu şekilde hem daha sağlıklı hem de lezzetli kurabiyeler sağlamanız mümkün olacaktır. Yılbaşı kurabiyesinin yapımından sonra çeşitli gıda boyaları ve renkli şekerlerle kurabiyelerinizi süsleyebilirsiniz. Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır sorusu için ise gerekli olan ilk adım derin bir kap bulmak. Bu kabın içine tereyağını ve esmer şekeri ilave ederek mikserle karıştırın. 5-10 dakikadan sonra karışımın içine yumurta ve pekmezi ekleyin. Başka bir kap alarak içine un, zencefil ve tarçını koyun. Ardından bu iki karışımı yavaş yavaş birleştirin. Hamur kıvamına gelene kadar iyice karıştırmanız gerekmektedir. Hamurunuzu elde ettiğinizde 10 dakika dinlendirmeniz gerekir. Dinlenen hamurunuz katı bir kıvamda olmalıdır. Hamurunuzu ince bir şekilde açın. Ardından dışarıda her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz kalıpları kullanarak kurabiyelerinize istediğiniz şekli verebilirsiniz. Tepsiye dizdiğiniz kurabiyeleri 10 dakika buzdolabında bekletin. Ardından önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına koyun. Yaklaşık8-9 dakika sonra kurabiyeleriniz pişecektir.


Yılbaşı Kurabiyesi Nasıl Yapılır?

Yılbaşı Kurabiyesi Kaç Kalori


Çoğu kişi yılbaşı kurabiyesi kalori değeri hakkında endişe eder. Bu sebeple en çok araştırılan konular arasında yılbaşı kurabiyesinin kalori değeri yer alır. Yılbaşı kurabiyesinin içinde bulunan zencefil ve tarçın sağlığınız açısından oldukça fayda sağlayacaktır. Ayrıca istediğiniz miktara göre şeker oranını da azaltabilirsiniz. Fakat normal bir yılbaşı kurabiyesinden 1 adet tükettiğinizde yaklaşık 50 kalori alırsınız. Bu sebeple bu konuda porsiyon kontrolü sağlamaya dikkat etmelisiniz.


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