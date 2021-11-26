Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu’nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Ege Ordusu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral MusaAvsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri KomutanıOrgeneral Hasan Küçükakyüz ile Ege Ordusu Komutanlığına geldi.Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasınıselamladı, şeref defterini imzaladı.Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar'ın bölgedeki birliklerde inceleme vedenetlemeleri devam ediyor