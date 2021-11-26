  • USD: 12,00 - 12,02
  • EURO: 13,46 - 13,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu’nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Ege Ordusu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu’nda
Ekleme: 26.11.2021 - 12:21 Güncelleme: 26.11.2021 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu’nda

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa
Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Ege Ordusu Komutanlığına geldi.

Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını
selamladı, şeref defterini imzaladı.

Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar'ın bölgedeki birliklerde inceleme ve
denetlemeleri devam ediyor
Radyoaktif serpinti mesajı panik yarattı! Kırklareli'nde vatandaşların sığınaklara girmesi istendi
Küfür yalanına sarılan CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sicili kabarık çıktı: Orduya hakaret ahlaksız kardeşe torpil!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu’nda
İP'li Durmuş Yılmaz'dan pişkin savunma: Söylediklerimle operasyonu engelledim
Hainler hesap veriyor! 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı
Müslüme Yağal'ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme'nin ablasının da babası çıktı
Yunanistan basınında Türk düşmanı Alman bakan sevinci: Merkel'den bıkmıştık
Metin Uca seviyesizlikte sınırları zorladı sosyal medyada tepki yağdı: AlçaksınMetinUca
Gazeteci Melik Yiğitel'den BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük
AK Partili Mehmet Tevfik Göksu: 'Sayın Başkan İstanbul’dan giderken Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek'
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
İstanbul trafik durumu! Megakentte artık bir yerden bir yere gitmek imkansız
DEVA Partisi'nin kurucularından olan Metin Gürcan, İstanbul’da gözaltına alındı
Alman polisinin ırkçı mesajları ifşa oldu! Dün bir Türk'ü tekmeledim...
Terörist Fetullah Gülen'den yeni video: Ne dediği anlaşılmıyor, vaziyeti bitik
CHP'li İBB'den metrolarda büyük ihmal! X-Ray cihazları 'kırmızı' yansa da kontrol yok, güvenlik masaları boş
Müslüme'nin ölümünde şoke eden rapor! Meğer Müslüme'nin dedesi babasıymış
Ödeme için son 5 gün! Emekliler hemen başvurun: Emekliye vergi yok
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu! Ankara'da toplu ulaşıma zam!
HDP vekili Habib Eksik'ten skandal sözler: Kabul etmeseniz de Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır
Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!

Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı