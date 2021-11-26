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İstanbul trafik durumu! Megakentte artık bir yerden bir yere gitmek imkansız

İstanbul trafik durumu megakentte yaşayan herkesin sürekli olarak yakından takip ettiği bir durum. Haftanın son iş gününün sabahında da trafik sürücüleri ve toplu ulaşım olarak otobüsleri kullananları çileden çıkartacak durumda. Yılda bir kez İBB Meclis toplantısına gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na da AK Partili üyeler "şov yapma" diyerek tepki göstermişti. İşte İstanbul trafiğinde son durum

İstanbul trafik durumu! Megakentte artık bir yerden bir yere gitmek imkansız
Ekleme: 26.11.2021 - 10:07 Güncelleme: 26.11.2021 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
İstanbul trafik durumu! Megakentte artık bir yerden bir yere gitmek imkansız

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle katılım yollarında yoğunluğun fazlalaştığı ve araçların çoğu zaman ilerlemekte
zorlandığı gözlemlendi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik yoğunluğu görülüyor. TEM
otoyolu Sancaktepe ve Sultanbeyli mevkisinde, D-100 kara yolunda ise Kartal ile Tuzla
arasındaki bölgelerde yoğunluk oluştu.

D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu
Samandıra Kavşağı ile Çamlıca Gişeler arasında da araçlar ilerlemekte zorlandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yönünde
yoğunluk oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde oluşan yoğunluk TEM Ataşehir ayrımına kadar uzandı.
Kavacık bağlantısındaki yoğunluk, Beykoz'un ara sokaklarına kadar araç kuyrukları
oluşmasına neden oldu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Şirinevler, Merter, Cevizlibağ mevkilerinde, Avcılar'da
Ambarlı-Gümüşpala mevkileri arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafikte zaman zaman aksamalar
yaşanırken, Ankara istikametinde Bahçeşehir-Firuzköy arasında trafik durma noktasına geldi.
Bazı metrobüs, otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu gözlendi. Yenibosna Metrobüs
Durağı'nda uzun yolcu ve metrobüs kuyrukları oluştu.
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