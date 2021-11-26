İstanbul trafik durumu! Megakentte artık bir yerden bir yere gitmek imkansız

İstanbul trafik durumu megakentte yaşayan herkesin sürekli olarak yakından takip ettiği bir durum. Haftanın son iş gününün sabahında da trafik sürücüleri ve toplu ulaşım olarak otobüsleri kullananları çileden çıkartacak durumda. Yılda bir kez İBB Meclis toplantısına gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na da AK Partili üyeler "şov yapma" diyerek tepki göstermişti. İşte İstanbul trafiğinde son durum

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.Özellikle katılım yollarında yoğunluğun fazlalaştığı ve araçların çoğu zaman ilerlemektezorlandığı gözlemlendi.Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik yoğunluğu görülüyor. TEMotoyolu Sancaktepe ve Sultanbeyli mevkisinde, D-100 kara yolunda ise Kartal ile Tuzlaarasındaki bölgelerde yoğunluk oluştu.D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM OtoyoluSamandıra Kavşağı ile Çamlıca Gişeler arasında da araçlar ilerlemekte zorlandı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yönündeyoğunluk oluştu.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde oluşan yoğunluk TEM Ataşehir ayrımına kadar uzandı.Kavacık bağlantısındaki yoğunluk, Beykoz'un ara sokaklarına kadar araç kuyruklarıoluşmasına neden oldu.Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Şirinevler, Merter, Cevizlibağ mevkilerinde, Avcılar'daAmbarlı-Gümüşpala mevkileri arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor.Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafikte zaman zaman aksamalaryaşanırken, Ankara istikametinde Bahçeşehir-Firuzköy arasında trafik durma noktasına geldi.Bazı metrobüs, otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu gözlendi. Yenibosna MetrobüsDurağı'nda uzun yolcu ve metrobüs kuyrukları oluştu.