  • USD: 12,08 - 12,10
  • EURO: 13,60 - 13,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evcil Hayvan kokusu Nasıl Giderilir? Evcil Hayvan Kokusu Giderme Yöntemleri

Evcil hayvan kokusu çoğu kişi tarafından merak edilir. Bu sebeple evcil hayvan kokusu nasıl giderilir oldukça araştırılıyor. Evcil hayvan kokusu giderme yöntemleri nelerdir? Köpek kokusu nasıl giderilir? Kedi kokusu nasıl giderilir?

Ekleme: 26.11.2021 - 17:22 Güncelleme: 26.11.2021 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Evcil Hayvan kokusu Nasıl Giderilir? Evcil Hayvan Kokusu Giderme Yöntemleri
Çoğu kişi evde evcil hayvan bakmayı sevse de evde oluşan kokudan rahatsız olur. Bu sebeple evcil hayvan kokusu gidermek için birçok alternatif yöntem kullanılabilir. Evcil hayvan kokusu nasıl gider ve evcil hayvan giderme yöntemleri nasıl giderilir sorusu oldukça merak edilen sorular arasında yer alır. Evde hayvan bakmayı seven birçok insanın en çok dert yandığı konular arasında evde oluşan rahatsız edici koku yer alır. Bu sebeple çoğu hayvan sever tarafından evcil hayvan kokusu nasıl giderilir sorusu merak edilir. Evcil hayvan giderme yöntemleri için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Evcil Hayvan Kokusu Nasıl Giderilir?


Evci hayvan kokusu giderme yöntemleri çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Evcil hayvan kokusu birçok kişi tarafından rahatsız olunan konulardandır. Fakat bu kokudan kurtulmak için birçok alternatif yöntem bulunabilir. Evcil hayvan kokusu gidermek için gerekli olan yöntemler şu maddeler halinde sıralanabilir;
- Evleri sık sık süpürmek evde oluşan kötü kokunun giderilmesine yardımcı olabilir.
- Zeminlerin daha iyi temizlenmesi çamur, tüy ve dışkılardan iyice arınması gerekir.
- Enzim bazlı temizleyiciler kullanmak da bu açıdan büyük önem taşır. Bu temizleyiciler 30 dakika bekletildikten sonra temizlenmelidir.
- Evcil hayvanlarınızın da temiz olması büyük önem taşır.


Evcil Hayvan Kokusu Nasıl Giderilir?

Evdeki Köpek Kokusu Nasıl Giderilir?


Evdeki köpek kokusu da birçok kişi tarafından rahatsız edici durumlar arasında yer alır. Evdeki köpek kokusu nasıl giderilir sorusu da bu sebeple oldukça merak edilir. Köpekler çok fazla egzersiz yapan hayvanlar olmaları sebebiyle kokarlar. Fakat herhangi bir sebep olmaması halinde de veterinere yollamanız tavsiye edilir. Kulak enfeksiyonları, cilt problemleri, beslenme türü de köpeklerin kokmasına neden olabilir. Köpek kokusunun giderilmesi için gerekli olan ilk şey halı ve koltukların sık sık temizlenmesidir. Köpeklerin yattığı minderlerin de düzenli temizliğinin sağlanması bu konuda büyük önem taşır. Salyalarının bulaştığı oyuncakların da temizlenmesi gerekir. Evdeki çamur, tüy ve dışkılar iyice temizlenmelidir. Bu noktada zemin temizliğinin sık sık yapılmasına büyük çaba göstermelisiniz. Evdeki pencereleri her sabah açarak havalandırmanız kokunun giderilmesine yardımcı olacaktır. Hava temizleyiciler de ortamdaki kötü kokuyu gidermek için oldukça işinize yarayacak etmenler arasında yer alıyor. Köpek ve kedilerin kokusunu giderici şampuanlar da büyük fayda sağlar.


Evcil Hayvan Kokusu Nasıl Giderilir?

Kedi Kokusu Nasıl Giderilir?


Kedi kokusu da evlerde oldukça rahatsız olunmasına neden olabilir. Bu sebeple kedi kokusu nasıl giderilir sorusu da oldukça merak ediliyor. Kedi kokusu nasıl giderilir de çoğu kişinin merak ettikleri arasında yer alır. Kedi kokusunun sebebi kumunun ve minderinin yeteri kadar temizlenmemesidir. Bu sebeple kedinizin yattığı alanların sık sık temizliğini yapmak, kumunu değiştirmek oldukça fayda sağlayacaktır. Kedi kumunun sık sık değiştirilmesinin yanında alabileceğiniz önlemler arasında kedi kumunu banyoya koymak da yer alabilir. Kedi kumunu daha uzak ve hava alan bir bölgeye koyarsanız kötü kokudan kurtulabilirsiniz.


Evcil Hayvan Kokusu Nasıl Giderilir?

Başkan Erdoğan'dan İzmir’de Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar!
Meral Akşener, 2023 için İmamoğlu'ndan çalışma desteği istedi
Tele1 ve T24 Peygamber Efendimiz’in hadisini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın sözüymüş gibi verdi
Ayasofya Camii'nde bulunan gizemli kağıtların sırrı ortaya çıktı
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Alsancak Stadyumu'nun ismi belli oldu
Gezi davasında son dakika gelişmesi! Savcı, Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamını istedi
Bayraktar TB2 SİHA'dan önemli başarı: 400 bin uçuş saatini tamamladı
Muharrem İnce'nin ziyaretinde gergin anlar! Görevliler araya girdi
Esenyurt'ta korkunç olay! 5 yaşındaki Vedat Turgay okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de: Depremzedeler evlerine kavuşuyor
kimlere kaldı! Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'nin kanalında '28 Şubatçı komutanları cezalandırmayalım' mesajı
Radyoaktif serpinti mesajı panik yarattı! Kırklareli'nde vatandaşların sığınaklara girmesi istendi
Eski eşini sokak ortasında dövdü!
Küfür yalanına sarılan CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sicili kabarık çıktı: Orduya hakaret ahlaksız kardeşe torpil!
İP'li Durmuş Yılmaz'dan pişkin savunma: Söylediklerimle operasyonu engelledim
Hainler hesap veriyor! 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı
Müslüme Yağal'ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme'nin ablasının da babası çıktı
Metin Uca seviyesizlikte sınırları zorladı sosyal medyada tepki yağdı: AlçaksınMetinUca
Gazeteci Melik Yiğitel'den BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük
AK Partili Mehmet Tevfik Göksu: 'Sayın Başkan İstanbul’dan giderken Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek'
Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!

Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı