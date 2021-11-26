Evcil Hayvan kokusu Nasıl Giderilir? Evcil Hayvan Kokusu Giderme Yöntemleri

Evcil Hayvan Kokusu Nasıl Giderilir?

Evdeki Köpek Kokusu Nasıl Giderilir?







Kedi Kokusu Nasıl Giderilir?

Çoğu kişi evde evcil hayvan bakmayı sevse de evde oluşan kokudan rahatsız olur. Bu sebeple evcil hayvan kokusu gidermek için birçok alternatif yöntem kullanılabilir. Evcil hayvan kokusu nasıl gider vesorusu oldukça merak edilen sorular arasında yer alır. Evde hayvan bakmayı seven birçok insanın en çok dert yandığı konular arasında evde oluşan rahatsız edici koku yer alır. Bu sebeple çoğu hayvan sever tarafındansorusu merak ediliriçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Evcil hayvan kokusu birçok kişi tarafından rahatsız olunan konulardandır. Fakat bu kokudan kurtulmak için birçok alternatif yöntem bulunabilir. Evcil hayvan kokusu gidermek için gerekli olan yöntemler şu maddeler halinde sıralanabilir;- Evleri sık sık süpürmek evde oluşan kötü kokunun giderilmesine yardımcı olabilir.- Zeminlerin daha iyi temizlenmesi çamur, tüy ve dışkılardan iyice arınması gerekir.- Enzim bazlı temizleyiciler kullanmak da bu açıdan büyük önem taşır. Bu temizleyiciler 30 dakika bekletildikten sonra temizlenmelidir.- Evcil hayvanlarınızın da temiz olması büyük önem taşır.Evdeki köpek kokusu da birçok kişi tarafından rahatsız edici durumlar arasında yer alır.orusu da bu sebeple oldukça merak edilir. Köpekler çok fazla egzersiz yapan hayvanlar olmaları sebebiyle kokarlar. Fakat herhangi bir sebep olmaması halinde de veterinere yollamanız tavsiye edilir. Kulak enfeksiyonları, cilt problemleri, beslenme türü de köpeklerin kokmasına neden olabilir. Köpek kokusunun giderilmesi için gerekli olan ilk şey halı ve koltukların sık sık temizlenmesidir. Köpeklerin yattığı minderlerin de düzenli temizliğinin sağlanması bu konuda büyük önem taşır. Salyalarının bulaştığı oyuncakların da temizlenmesi gerekir. Evdeki çamur, tüy ve dışkılar iyice temizlenmelidir. Bu noktada zemin temizliğinin sık sık yapılmasına büyük çaba göstermelisiniz. Evdeki pencereleri her sabah açarak havalandırmanız kokunun giderilmesine yardımcı olacaktır. Hava temizleyiciler de ortamdaki kötü kokuyu gidermek için oldukça işinize yarayacak etmenler arasında yer alıyor. Köpek ve kedilerin kokusunu giderici şampuanlar da büyük fayda sağlar.Kedi kokusu da evlerde oldukça rahatsız olunmasına neden olabilir. Bu sebeplesorusu da oldukça merak ediliyor. Kedi kokusu nasıl giderilir de çoğu kişinin merak ettikleri arasında yer alır. Kedi kokusunun sebebi kumunun ve minderinin yeteri kadar temizlenmemesidir. Bu sebeple kedinizin yattığı alanların sık sık temizliğini yapmak, kumunu değiştirmek oldukça fayda sağlayacaktır. Kedi kumunun sık sık değiştirilmesinin yanında alabileceğiniz önlemler arasında kedi kumunu banyoya koymak da yer alabilir. Kedi kumunu daha uzak ve hava alan bir bölgeye koyarsanız kötü kokudan kurtulabilirsiniz.