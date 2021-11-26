DEVA Partisi'nin kurucularından olan Metin Gürcan, İstanbul’da gözaltına alındı

DEVA Partisi’nin (DP) kurucuları arasında yer alan Metin Gürcan’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alındığı bildirildi. CIA ile bağlantıları ortaya çıkan Gürcan, "Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum" dedi. Haberin detayları...