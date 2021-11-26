DEVA Partisi'nin kurucularından olan Metin Gürcan, İstanbul’da gözaltına alındı
DEVA Partisi’nin (DP) kurucuları arasında yer alan Metin Gürcan’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alındığı bildirildi. CIA ile bağlantıları ortaya çıkan Gürcan, "Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum" dedi. Haberin detayları...
DP'in Kurucular Kurulu üyeliğinde bulunan Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle İstanbul Bakırköy'deki evinde polis
tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul'da gözaltına alınan Gürcan'ın soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderileceği
öğrenildi.
"SİYASİ CASUSLUK"
Gürcan sosyal medya hesabından, "Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum.
Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum." sözlerini sarf
etti.