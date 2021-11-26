CHP'nin bayrak duyarsızlığı! İl Binasına yırtık bayrak

CHP İstanbul İl başkanlığı binasının dış yüzeyine giydirilen yırtık bayrak vatandaş tepkisine neden oldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Sarıyer'de bulunan yeni binası geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı.



CHP İstanbul İl başkanlığı binasının dış yüzeyine giydirilen yırtık bayrak vatandaş tepkisine neden oldu.



CHP gibi bir partinin binaya asılan Türk bayrağının yırtılmasına duyarsız davranması tepkilere neden oldu. Milyonlarca insanın geçiş güzergahında bulunan binanın dış cephesine asıl yırtık bayrak CHP'nin duyarsızlığını gözler önüne serdi.