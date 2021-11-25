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Rusya, Netflix'in skandal yayınları için soruşturma başlattı

Rusya, Netflix hakkında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Ekleme: 25.11.2021 - 16:09 Güncelleme: 25.11.2021 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
Rusya, Netflix'in skandal yayınları için soruşturma başlattı
Vedomosti'nin haberine göre, Rusya'da aileleri korumakla görevli kamu komiserliği Netflix'i şikayet etti. Komiser Olga Barents, Netflix'in 2013 yılında '16+' etiketi ile LGBT+ temalı diziler yayınlayıp 18 yaşın altındaki Ruslar arasında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiğini ifade etti.

GEÇİCİ OLARAK HİZMET VEREMEYEBİLİR

Temyiz başvurusunun İçişleri Bakanlığı'nın Moskova departmanı tarafından değerlendirildiği öğrenildi. Netflix ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Netflix'in yasaları ihlal ettiği tespit edilirse 1 milyon rubleye (13 bin 400 dolar) yakın bir para cezası alması ve hizmetinin geçici olarak askıya alınması gündemde.

MOSKOVA'DAN KARARA İTİRAZ

Rusya'nın bu mevzuatı ise insan hakları tarafları tarafından kınandı. 2017 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rus eşcinsel propaganda yasasının Avrupa Antlaşması kurallarını ihlal ettiğine, ifade özgürlüğünü engellediğine ve LGBTQ+ bireylere karşı ayrımcılığa sebep olduğuna karar verdi. Moskova ise bu kararı 'adaletsiz' olarak nitelendirdi.


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Rusya, Netflix'in skandal yayınları için soruşturma başlattı

Rusya, Netflix'in skandal yayınları için soruşturma başlattı

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