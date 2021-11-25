  • USD: 12,61 - 12,63
  • EURO: 14,15 - 14,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pentagon görüntüler sonrası talimat verdi! Bu kez durum ciddi: UFO alarmı...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), UFO görüntüleri sonrası alarm verdi. Son zamanlarda Amerikan ordusunca gözlemlenen UFO'lar ile ilgili harekete geçildi. UFO'Iarı mercek altına alan Pentagon, tanımlanamayan hava cisim ve olaylarını inceleyecek yeni bir birim kurdu.

Ekleme: 25.11.2021 - 12:24 Güncelleme: 25.11.2021 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Pentagon görüntüler sonrası talimat verdi! Bu kez durum ciddi: UFO alarmı...ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son yıllarda Amerikan ordusunca gözlemlenen ve kamuoyunda "UFO" olarak bilinen tanımlanamayan hava cisim ve olaylarını inceleyecek yeni bir birim kurdu.

BU KEZ DURUM CİDDİ

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hick tarafından yayımlanan genelgede, "Hava Cisimlerinin Tanımlanması ve Yönetiminin Senkronizasyonu Grubu" adında yeni bir birimin kurulduğu belirtildi.

Genelgede, söz konusu yeni birimin ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı "Tanımlanamayan Hava Olayları" biriminin yerini alacağı kaydedildi.

"UFO" ALARMI

ABD Ulusal İstihbaratı, 26 Haziran'da UFO'lara yönelik raporunu yayımlamıştı.

ÇOK SAYIDA GÖZLEM SAPTANDI

Raporda, 2004-2021 döneminde gözlemlenen hava olayları incelenmiş ve ABD hükümetine bağlı kaynaklardan 144 gözlemin saptandığı, bunlardan 80'inin birden çok sensör üzerinden izlendiğine dikkat çekilmişti.

Tanımlanamayan cisimlerin genellikle ABD ordusuna ait eğitim alanlarının yakınlarında gözlemlendiğine değinilen raporda, bunun o bölgelerde çok fazla radar ve sensör bulunmasından kaynaklandığına işaret edilmişti.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA HAREKETLİLİK

Raporda, uçuş şekilleri bakımından incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18'inin alışılmışın dışında uçuş ve hareket özelliği gösterdiğine vurgu yapılmıştı.

ÇOK HIZLI HAREKET EDİYOR

Bu cisimlerden bazılarının havada asılı kaldığı, bazılarının rüzgarın tersi yönünde uçtuğu bazılarının ise çok çabuk hızlanıp çok çabuk yavaşladığının tespit edildiği belirtilmişti.


Raporda, tanımlanamayan hava olaylarının tek bir açıklamasının olmadığına işaret edilmiş, bunların havaya bırakılmış bir kalıntı olabileceği gibi atmosferik bir durumdan da kaynaklanabileceği ifade edilmişti.

Bunun yabancı bir güce ait bir testin parçası ve ABD'nin gizli programları da olabileceği kaydedilmişti.

Başkan Erdoğan'dan İstanbul'a yeni proje! 'Son aşamaya geldik'
AK Parti'den çok çarpıcı anket açıklaması! CHP, İyi Parti ve HDP'yi şoka sokan sonuçlar çıktı
Metroda bıçakla dehşet saçmıştı... Emniyetten açıklama geldi! Sebebi belli oldu...
Fahrettin Koca'dan muhalefete aşı müjdesi sonrası tepki: Sevinmenizi beklerdim
Olağanüstü MYK sonrası AK Parti'den CHP'ye zor soru: 14'üncü katta oturup gündemi belirleyen kim?
PKK'nın dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören etkisiz hale getirildi
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 2022 asgari ücret açıklaması: Uzlaşmaya yakınız...
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Tekvandocuyum kendime güvendim
Murat Kurum, İzmirlileri konut teslim törenine davet etti
CHP’li Tanju Özcan’dan HDP’li Gergerlioğlu’na: Terör örgütünün sözcüsü
Bakan Koca: TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için başvuru yapıldı
Arkadaşına mutfak kıyağı! CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkentin 12 milyonunu uçurdu
ABD, Yunanistan'ın F-35 talebini geri çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El Nahyan'ın görüşmesi dünya basınında
Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nda 6 maddelik yol haritası belli oldu: Finansal şoklara karşı kararlı duruş
Tüm Türkiye tek yürek oldu
Merkez Bankası'ndan BAE açıklaması! İmzalar atıldı
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan yakalandı!
Yolcular dondu kaldı! Kadıköy metrosunda dehşet anları
Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı!

Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı!

Türkiye'de 1.4 milyon kişi tehdit altında! Sadece 1 saniye sürüyor

Türkiye'de 1.4 milyon kişi tehdit altında! Sadece 1 saniye sürüyor

Kuzey Kore’de akılalmaz ceza! Squid Game dizisini ülkeye sokan kişi…

Kuzey Kore’de akılalmaz ceza! Squid Game dizisini ülkeye sokan kişi…

Twitch soytarısı 'Herbokolog Jahrein' gençlerimizi aşağıladı! Teknofest ağzının payını verdi

Twitch soytarısı 'Herbokolog Jahrein' gençlerimizi aşağıladı! Teknofest ağzının payını verdi

Bakan Fatih Dönmez: Varınca-1 kuyusundan günlük 3 bin varilin üzerinde petrol üretimi yapılıyor

Bakan Fatih Dönmez: Varınca-1 kuyusundan günlük 3 bin varilin üzerinde petrol üretimi yapılıyor

Adana'da eşinin çocukları alarak evi terketmesine öfkelenen koca damdan atladı

Adana'da eşinin çocukları alarak evi terketmesine öfkelenen koca damdan atladı