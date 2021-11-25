Nihat Gören Kimdir? PKK’lı Nihat Gören Tutuklandı mı?





Nihat Gören Kimdir?

PKK Nedir?

PKK Başında Kim Var?

PYD ve YPG Ne Demek?

Abdullah Öcalan PKK’yı Ne Zaman Kurdu?

YPG Ne Zaman Terör Örgütü İlan Edildi?

Alınan son dakika haberlerine göre yapılan operasyonlar sonucunda 4 teröristin ele geçirildiği belirtildi. Konuyla ilgilisoruları oldukça merak eidliyor. Irak Gara’da ve Kandil’e etkisiz hale getirilen teröristlerin duyulmasıyla birçok kişi konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. PKK terör örgütü içinde yer alan Nihat Gören’de etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer alıyor. Sözde dış ilişkiler sorumlusu olarak görev yapan terörist Nihat Gören hakkında en merak edilen sorular arasındavesoruları yer alıyor.MİT tarafından yapılan operasyon sonucu Irakta ve Kandil’de birçok terörist ele geçirildi.kimdir? Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından çoğu kişinin merak ettiği bölücü terör örgütü üyesi ve sözde dış ilişkiler sorumlusu olan Nihat Gören’de etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer alıyor. Botan kod adıyla bilinen Nihat Gören hakkında birçok konu araştırılıyor. en çok aratılan sorular arasındasorusu da yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan Pençe operasyonuyla yaralanan ve Botan kod ismine sahip olan Nihat Gören’in bir süredir yaralı olduğu da bilinenler arasındaydı. PKK’lı terörist Gara’da ele geçirilerek etkisiz hale getirildi.PKK Kürdistan İşçi Partisi olarak belirtiliyor. Çoğu vatandaş teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. PKK terör örgütü üyelerine uygulanan peş peşe operasyonlar sonucunda birçok teröristin ele geçirildiği belirtiliyor. Bu haberi duyan kişilerim araştırdığı konular da bu sebeple sık sık artıyor. Abdullah Öcalan tarafından kurulan terör örgütünün amaçları arasında birçok madde yer alıyor. Ülkenin turizm faaliyetlerini sekteye uğratmak, ekonomi ve yatırımlarla alakalı konuların ilerlemesini engellemek, ülkenin gelişmesine engel olmaya çalışmak başlıca amaçları arasında yer alıyor.PKK terör örgütü ülkeye birçok yönden zarar verme amacı taşır. 2005 senesinde Murat Karayılan bu terör örgütünün kurucu üyeleri arasında bulunur. Karayılan 1954 Şanlıurfa doğumludur. Ayrıca PKK ve HPG liderliğinde faaliyetlerine devam ediyor.Terör örgütleri ile ilgili araştırma yapan çoğu vatandaş YPG ve PYD hakkında birçok konuyu merak ediyor.Halk Savunma Birlikleri ve Suriye Birlik Partisi açılımına sahip olan YPG ve PYD hakkında ne zaman kurulduğu da merak edilenler arasında yer alıyor. ABD’nin Suriye’de en yakınları arasında YPG yer alıyordu. PYD ise YPG’nin askeri kanadı olarak bilinir. YPG 2011 senesinde kurulmuştur.Apo olarak nam salan terör örgütü kurucusu olan Abdullah Öcalan 7 Kasım 1978 senesinde binlerce kişinin katledilmesine sebep olan terör örgütü PKK’yı kurdu.YPG ile merak edilen sorulardan biri desorusudur. YPG 14 ve 15 Nisan tarihlerinde terör örgütü olarak belirlenmiştir. PKK, PYD, IŞİD ve benzeri birçok örgüt 13. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde terör örgütü olarak ilan edilmiştir.