İstanbul’da baba ve oğlunun kurduğu milyonluk uyuşturucu serası

İstanbul'un Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, yaklaşık 1 hafta boyunca yapılan istihbari çalışmalar sonrasında dün saat 13.30 sıralarında Seyrantepe’de bir binadaki tekstil atölyesine gitti.Ekipler atölyeye vardıklarında üst kattan yoğun uyuşturucu madde kokusu aldı.MANZARA POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTIBunun üzerine depo olarak kullanıldığı öğrenilen kata çıkan polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.İçeriye giren ekipler, gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı.DEPO KATINI BAŞTAN SONA SERAYA ÇEVİRDİLERKatın baştan sona uyuşturucu serasına çevrildiğini gören polis, 6 farklı bölümün oluşturulduğunu ve saksılar içerisine kök Hint kenevirleri yetiştirildiğini belirledi.Katın sol kısmındaki odaya giren ekipler, çok sayıda ve miktarda endüstriyel ilaç, bitki sulama aleti, voltaj düzeltici, klima kumandası, pH derece aleti, şeffaf damıtma aparatı, streç film, sıvı gübre, fan ve ışık aparatı buldu.MİLYONLUK UYUŞTURUCU SERASIDiğer odalara giren Kağıthane polisi, saksılar içerisinde toplamda 110 kök Hint keneviri ile çok sayıda yer tipi klima, ışıklandırma cihazı, vantilatör, pervane, voltaj düzeltici, alüminyum havalandırma ve termometre ele geçirdi.Banyo kısmına giren ekipler, kurumaya bırakılmış 5 kök Hint keneviri buldu.Diğer kısımlarda ise 535 gram Hint keneviri ele geçirildi.Serayı kuran şahısların ele geçirilen kenevirleri, ot esrar veya “marihuana” olarak bilinen uyuşturucu maddelere çevirmesi halinde yaklaşık 1 milyon lira kazanç elde edilebileceği bilgisine ulaşıldı.KAĞITHANE POLİSİ SERACI BABA VE OĞLUNU KARGO POŞETİNDEN YAKALADISerayı kuran şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüren Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, geçtiğimiz Haziran ayında atölyeye kargo yoluyla alüminyum havalandırması faturası geldiğini tespit etti.Poşetin üzerindeki ismin ise Ergün Ömer Ö. (23) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde bir villada oturduğunu tespit etti.Adrese giden Kağıthane polisi, ellerindeki uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçmaya çalışan şüpheliyi ve babası Habib Ahmet Ö.’yi (50) kıskıvrak yakaladı.SERACI BABA VE OĞUL ADLİYEYE SEVK EDİLDİŞüphelilerin üst aramalarında ise cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 575 lira ile yere attığı bir miktar marihuana ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin alınması ve sorgulanmalarının ardından “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adli işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.KATA 5 BİN LİRA ELEKTRİK FATURASI GELDİÖte yandan şüphelilerin serada işlem yaptıkları esnada parmak izi bırakmamak için plastik eldiven kullandıkları öğrenildi.İş yerine yaklaşık 5 bin lira elektrik faturası geldiği, şüphelilerin atölyenin depo olarak kullanılan üst katını kiraladıkları ve kata kapsamlı tesisat kurdukları ortaya çıktı.