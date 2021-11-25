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Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman? Galatasaray Marsilya Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray ile Marsilya arasında yapılacak maç hakkında birçok detay merak ediliyor. Özellikle Galatasaray UEFA maçı ne zaman ve Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta sorusu sıklıkla araştırılanlardandır. Peki, Galatasaray UEFA Maçı ne zaman? Galatasaray UEFA maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

Ekleme: 25.11.2021 - 08:58 Güncelleme: 25.11.2021 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman? Galatasaray Marsilya Maçı Saat Kaçta?
UEFA Avrupa Ligi maçlarının devam etmesiyle beraber çoğu maç izleyicisi Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman ve Galatasaray-Marsilya maçı ne zaman sorularına cevap arıyor. E grubunda yer alan Galatasaray’ın hedefi ise Marsilya’yı yenerek 3 puan almak. Maçtan lider bir şekilde ayrılmak isteyen Galatasaray için taraftarları da maçı büyük heyecanla bekliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda yapılacak maçı yönetecek kişi ise Tobias Stieler. Alman hakem tarafından yönetilecek maç için büyük heyecan başladı. Taraftarlar sosyal medyadan maçla ilgili birçok araştırmaya başladı. Bu sebeple Galatasaray Marsilya maçı ne zaman ve Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta sorusu bu sebeple sıklıkla taraftarların sorduğu sorular arasında yer alıyor.

Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman?


Sadece Galatasaray taraftarları değil tüm ülke tarafından ilgiyle beklenen maç hakkında birçok soru soruluyor. E grubunda ülkemizi temsil eden Galatasaray için tüm taraftarlar birlik olmuş bir şekilde maçı bekliyor. Marsilya ile mücadele edecek olan Galatasaray’ın hedefi ise gruptaki yoluna lider olarak devam etmek. Bu sebeple Galatasaray Marsilya maçı ne zaman ve Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi E grubu maçı 25 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek. Maçın 20.45’te başlaması bekleniyor. A Ayrıca EXXEN üzerinden maçın canlı yayını verilecek.


Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu Puan Durumu


UEFA Avrupa Ligi E Grubu puan durumu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu puan durumu şu şekilde;
- Galatasaray 8
- Lazio 5
- Marsilya 4
- Lokomotiv Moskova 2


Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman?


Galatasaray Gruptan Nasıl Çıkar?


Galatasaray’ın Marsilya ile oynayacağı maçın ardından en merak edilen sorulardan biri de Galatasaray gruptan nasıl çıkar sorusudur. Galatasaray eğer 1 puan kazanırsa gruptan çıkmak için yeterli olacak. İlk maçın sonucunun berabere bitmesinin ardından bu maçın sonucu oldukça merak ediliyor. Gruptaki diğer maç ise Lokomotiv Moskova ile Lazio arasında oynanacak. Galatasaray takımında ise iki futbolcunun yer alamayacağı belirtildi. Sakatlık sebebiyle maça çıkamayacak olan futbolcuların kim olduğu da merak ediliyor. Arda Turan ile Sacha Boey ise maça çıkamayacak. Ayrıca kadroda ismi geçmemesi sebebiyle Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk maçta oynayamayacak. Ayrıca Mbaye Diagne ile Fernando Muslera yarınki maçta sarı kart alırsa 9 Aralık’ta İtalya ile yapılacak maçta cezalı olacak.

GS UEFA Maçı Hangi Kanalda?


Galatasaray ile Marsilya arasında oynanacak maç için en merak edilen sorulardan biri de Galatasaray UEFA Maçı hangi kanalda sorusudur. Televizyon üzerinden maç yayını verilmiyor. Bu sebeple çoğu vatandaş maçı nereden izleyeceğini merak ediyor. Ayrıca maçla ilgili sosyal medya üzerinden birçok açıklama yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde maçın EXXEN platformundan yayınlanacağı belirtilmişti. Maçı EXXEN üzerinden kolaylıkla izleyebilirsiniz.


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