Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman? Galatasaray Marsilya Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray UEFA Maçı Ne Zaman?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu Puan Durumu

Galatasaray Gruptan Nasıl Çıkar?

GS UEFA Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi maçlarının devam etmesiyle beraber çoğu maç izleyicisivesorularına cevap arıyor. E grubunda yer alan Galatasaray’ın hedefi ise Marsilya’yı yenerek 3 puan almak. Maçtan lider bir şekilde ayrılmak isteyen Galatasaray için taraftarları da maçı büyük heyecanla bekliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda yapılacak maçı yönetecek kişi ise Tobias Stieler. Alman hakem tarafından yönetilecek maç için büyük heyecan başladı. Taraftarlar sosyal medyadan maçla ilgili birçok araştırmaya başladı. Bu sebeplevesorusu bu sebeple sıklıkla taraftarların sorduğu sorular arasında yer alıyor.Sadece Galatasaray taraftarları değil tüm ülke tarafından ilgiyle beklenen maç hakkında birçok soru soruluyor. E grubunda ülkemizi temsil eden Galatasaray için tüm taraftarlar birlik olmuş bir şekilde maçı bekliyor. Marsilya ile mücadele edecek olan Galatasaray’ın hedefi ise gruptaki yoluna lider olarak devam etmek. Bu sebeplevesorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi E grubu maçı 25 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek. Maçın 20.45’te başlaması bekleniyor. A Ayrıca EXXEN üzerinden maçın canlı yayını verilecek.da birçok kişi tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu puan durumu şu şekilde;- Galatasaray 8- Lazio 5- Marsilya 4- Lokomotiv Moskova 2Galatasaray’ın Marsilya ile oynayacağı maçın ardından en merak edilen sorulardan biri desorusudur. Galatasaray eğer 1 puan kazanırsa gruptan çıkmak için yeterli olacak. İlk maçın sonucunun berabere bitmesinin ardından bu maçın sonucu oldukça merak ediliyor. Gruptaki diğer maç ise Lokomotiv Moskova ile Lazio arasında oynanacak. Galatasaray takımında ise iki futbolcunun yer alamayacağı belirtildi. Sakatlık sebebiyle maça çıkamayacak olan futbolcuların kim olduğu da merak ediliyor. Arda Turan ile Sacha Boey ise maça çıkamayacak. Ayrıca kadroda ismi geçmemesi sebebiyle Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk maçta oynayamayacak. Ayrıca Mbaye Diagne ile Fernando Muslera yarınki maçta sarı kart alırsa 9 Aralık’ta İtalya ile yapılacak maçta cezalı olacak.Galatasaray ile Marsilya arasında oynanacak maç için en merak edilen sorulardan biri desorusudur. Televizyon üzerinden maç yayını verilmiyor. Bu sebeple çoğu vatandaş maçı nereden izleyeceğini merak ediyor. Ayrıca maçla ilgili sosyal medya üzerinden birçok açıklama yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde maçın EXXEN platformundan yayınlanacağı belirtilmişti. Maçı EXXEN üzerinden kolaylıkla izleyebilirsiniz.