Emrah Yılmaz Kimdir? Metrodaki Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı Mı?



Emrah Yılmaz Kimdir?

Emrah Yılmaz Tutuklandı Mı?

Dün iş çıkışı saatlerinde İstanbul'da yaşanan olay birçok kişiyi korkuttu. İstanbul Kadıköy- Tavşantepe metrosunda çıkan kavga sonrası bıçağını çıkararak etrafa küfürler savuran Emrah Yılmaz yakalandı. Çoğu kişi çıkan haberlerin ardındanvesorusuna cevap aramaya başladı.sorusuna cevap almak için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Dün gece Kadıköy- Tavşantepe metrosunda maske sebebiyle çıkan tartışma sonrası Emrah Yılmaz bıçağını çıkararak etrafa tehditler savurmaya başladı. Birçok kişiye korku dolu anlar yaşatan Emrah Yılmaz'ın uyuşturucu madde bulundurma, kasten adam yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarından 20 farklı kaydının odluğu belirtildi.vesorusu bu sebeple oldukça merak ediliyor. Özellikle karşısındaki kadın yolcuya savurduğu küfürlerle ve elindeki bıçakla tehlike saçan saldırgan tutuklanarak göz altına alındı. 20 farklı suçtan kaydının da ortaya çıkmasıyla bütün sosyal medya metrodaki saldırgan tutuklandı mı sorusunu merak ediyor. Metroda meydana gelen olayda Senanur Damgacı'yı bıçakla tehdit eden Yılmaz, “ Suratını keserim senin” diyerek bağırmaya başladı. 32 yaşında olan Emrah Yılmaz gece saat 02.3'da göz altına alındı.Emrah Yılmaz hakkında en merak edilen sorular arasındavesorusu yer alır. 32 yaşındaki Yılmaz uyuşturucu madde ticareti, kasten adam yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret ve birçok suçtan kayıt altına alındığı belirtildi. İfadesi alınan saldırganın adliyeye sevk edildiği belirtildi.Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bıçaklı tehdite uğrayan Senanur Damgacı da açıklamada bulundu. Sedanur Damgacı tarafından yapılan açıklamaya göre “ Normalde kick boksçuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk.” Dün akşam saatlerinde yaşanan olayın videosu sosyal medyaya düşünce gündemde bomba etkisi yarattı. Sedanur Damgacı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;'Orada bir kadın oturuyordu, maskesi yarı kapalıydı ve burnu açıktaydı. Kadına bu yüzden laf söylemeye başladı ancak biz ilk başta aldırış etmedik. Kadının cildi yaraydı ve maskeyi yarıya indirmesi gerektiğini söyledi. Ancak adam, sataşmaya devam etti. Sonrasında kadına gücü yeteceğini düşündüğü için ayağa kalkıp küfürler saydırmaya başladı. Ben kadına bağıramayacağını söyledim. Ardından da hemen bana saldırdı zaten. Bana vurdu, ama çok denk gelmedi. Araya insanlar girdi. Medyaya yansıyan bölümlerde insanların müdahale etmediği görülüyor ancak öyle değil. Metrodakiler bıçak çıkmadan önce adama müdahale etti. Bıçağın çıkarılmasının ardından insanlar korkuttu. Bıçak da ekmek bıçağıydı. Anneme saldırınca ben çıldırdım. Arkadan diğer insanlar gelirken bıçağı çıkardı ve biz hiçbir şey yapamadık. Ben normalde dövüş sanatıyla uğraşıyordum ancak bıçak karşısında bir şey yapamayacağımı düşündüm ve annemi korumaya geçtim. İnşallah saplamaz dedim. Allah kurtardı bizi. İnsanlar kadın cinayetlerinin kuytu köşede yapıldığını sanıyor ancak bunlar bildiğiniz insanlara açık yerlerde oluyor.'