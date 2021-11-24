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Mısır Ekmeği Faydaları Nelerdir? Mısır Ekmeği Kalori Değeri

Mısır ekmeği sağlığa olan faydaları sebebiyle çoğu kişi tarafından tercih edilen besinler arasında yer alır. Mısır ekmeği faydaları ve mısır ekmeği kalorisi oldukça aratılıyor. Peki, mısır ekmeği faydaları nelerdir? Mısır ekmeği neye iyi gelir? Mısır ekmeği kalori değeri ve diğer merak edilenler...

Ekleme: 24.11.2021 - 16:43 Güncelleme: 24.11.2021 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
Mısır Ekmeği Faydaları Nelerdir? Mısır Ekmeği Kalori Değeri
Mısır ekmeği ülkemizde oldukça sevilen ve sık sık tüketilen ekmek çeşitleri arasında yer alır. Beyaz ekmeğe göre birçok fayda sağlaması sebebiyle çoğu kişi mısır ekmeği faydaları ve mısır ekmeği neye iyi gelir sorularına cevap arar. Mısır ekmeği kalori değeri de oldukça merak edilen konular arasındadır. Özellikle diyetisyenler tarafından da tüketilmesi önerilen mısır ekmeği hakkında birçok detay merak edilir. Mısır ekmeği faydaları ve mısır ekmeği kalori değeri için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


Mısır Ekmeği Faydaları


Mısır ekmeği faydaları sebebiyle oldukça merak ediliyor. Uzmanlar tarafından da tüketilmesi önerilen mısır ekmeği, beyaz ekmeğe göre çok daha sağlıklı ekmeklerdendir. Mısır ekmeği içinde bulunan proteinler sayesinde vücuda birçok olumlu katkıda bulunur. İçinde bulunan lif sayesinde bağırsaklar için de büyük fayda sağlar. Ayrıca mısır ekmeği faydaları arasında şu maddeler yer alır;
- İçinde bulunan doğal mısır yağı sayesinde cilde fayda sağlar.
- 1 dilim mısır ekmeği tüketirseniz B ve E vitamini alabilirsiniz.
- Magnezyum açısından oldukça zengin olması sebebiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.


Mısır Ekmeği Zararları


Mısır ekmeği zararları içinde bulunan yağ sebebiyle ortaya çıkabilir. Bu sebeple tüketilirken aşırıya kaçılmaması tavsiye edilir. Kolesterol yükseltmesi sebebiyle birçok zararı ortaya çıkabilir.

Mısır Ekmeği Faydaları Nelerdir?


Mısır Ekmeği Kilo Aldırır Mı?


Mısır ekmeği hakkında sık sık araştırılan konular arasında mısır ekmeği kilo aldırır mı sorusu da yer alır. Mısır ekmeği karbonhidrat açısından zengin olması sebebiyle fazla tüketimi kilo alımına sahip olabilir. Bu sebeple özellikle kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler mısır ekmeği tüketimini 1 dilim ile sınırlandırmalıdır.

Mısır Ekmeği Kalori


Mısır ekmeği kalori değeri de oldukça merak edilir. 1 dilim mısır ekmeğinde yaklaşık 121 kalori bulunur. Bu sebeple diyet yapan kişiler tarafından sınırlı miktarda tüketilmesi tavsiye edilir.


Mısır Ekmeği Kan Şekerini Yükseltir Mi?


Mısır ekmeği hakkında sorulan sorulardan biri de mısır ekmeğinde şeker var mı ve mısır ekmeği kan şekerini yükseltir mi sorusudur. Mısır ekmeği içinde bulunan karbonhidrat ve nişasta sebebiyle kan şekerini yükseltebilir.


Mısır Ekmeği Faydaları Nelerdir?

Mısır Ekmeği Nasıl Yapılır?


En çok merak edilen konu ise mısır ekmeği nasıl yapılır konusudur. Mısır ekmeği için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;

- 5 su bardağı mısır unu
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Su

Mısır ekmeğini yapmak için gerekli malzemelerin alınmasının ardından yapımına geçebiliriz. Mısır ekmeği yapmak için ilk adımımız 1 su bardağı mısır unu ile 2 yemek kaşığı unu karıştırmak olacaktır. İki yemek kaşığı yoğurdun eklenmesinin ardından 1 çay kaşığı karbonat da ilave edin. 1 tatlı kaşığı tuzun da ilave edilmesinin ardından sıvı yağı da ekleyerek hamuru yoğurun. Yağladığınız tepsiye hamuru dökerek fırında pişirin.


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