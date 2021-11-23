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İşte Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına evet diyenlerin listesi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tepki geçen kararlar almaya devam ediyor. Bolu Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlendi. İlgili karara millet ittifakından 15 meclis üyesi evet derken 2 üye ise çekimser oy kullandı. Cumhur İttifakı üyeleri ise ret oyu kullandı. Alınan karara her kesimden tepki yağdı. İşte o skandal karara evet diyenlerin listesi...

İşte Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına evet diyenlerin listesi
Ekleme: 23.11.2021 - 14:19 Güncelleme: 23.11.2021 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
İşte Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına evet diyenlerin listesi
Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı 2'ci oturumu Bolu Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirildi. Bolu Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlendi.

Oylamada AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri ret oyu verirken, 2 CHP'li meclis üyesi çekimser oy verdi. Diğer CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri ise karara kabul oyu verdi.

Karar mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. İYİ Partili Mansur Şen ise kararın alındığı gün mecliste olmadığı öğrenildi. Alınan karara her kesimden tepki yağdı

İşte o skandal karara evet diyenlerin listesi...

EVET DİYENLER
1-Asuman Şentürk Tekin – CHP

2-Onur Koyunoğlu – CHP

3-Resmiye Kahruman – CHP

4-Hüseyin Ekrem Serin – CHP

5-Ahmet Yılmaz – İYİ Parti

6-Cihan Tutal – CHP

7-Ahmet Fidan – CHP

8-Hasan Hakan Alpaslan – İYİ Parti

9-Mehmet Tuna ÖzcAN – CHP

10-Cevat Çatladı – CHP

11-Ergün Temel – CHP

12-Suat Orhan – İYİ Parti

13-Tahsin Mert Karagöz – CHP

14-Mustafa Güldal – CHP

15-Naci Parlak – CHP

ÇEKİMSER OY KULLANANLAR
1-Feridun Yılmaz – CHP
2-Cumhur Bandakçıoğlu – CHP
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