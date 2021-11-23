Asgari Ücret Toplantısı Ne Zaman? 20022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?

Asgari Ücret zammı Ne Kadar?





Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Sene sonunun yaklaşmasıyla beraber çoğu kişi tarafından merak edilen sorular arasındavesoruları olmaktadır. Asgari ücret hakkında sosyal medya üzerinden birçok tahmin yapılmasının üzerine çoğu vatandaş gelecek haberleri merak etmeye başladı. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı ilgilendiren bu durum için herkessorusuna cevap armaya başladı.vesoruları için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Asgari ücretin belirlenmesine çok az bir gün kala sosyal medya üzerinden tahminler ve tartışmalar devam ediyor. En merak edilen sorular arasında özelliklesorusu yer alıyor. Asgari ücretli birçok çalışan bulunması sebebiyle bu durum en çok merak edilen konulardandır. 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu her sene Aralık ayının ilk haftasında toplanmaya başlıyor. 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 22 Aralık’ta gerçekleşecek olan toplantıyı çoğu vatandaş dört gözle bekliyor.da en merak edilen konulardandır. 7 milyona yakın asgari ücretli bu durumu da sık sık araştırıyor. Ekonomi Yazarı olan Dilek Güngör tarafından asgari ücretle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;"Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenler de bunu kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çoğu kişinin sık sık konuştuğu asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için şu ifadeleri kullandı; "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz"Yılın son zamanlarına yaklaşmamızla beraber en merak edilen sorular arasındasorusu da yer alır. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şu açıklama yapıldı;“Kamu işçileri ve memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz.”Asgari ücretin enflasyona göre belirlenerek yaklaşık yüzde 20 ile yüzde 30 arasında bir zam yapılacağı belirtildi.Disk tarafından açıklanan asgari ücret beklentisi de sık konuşulan konular arasında yer aldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri 2022 senesi için asgari ücret beklentisini 5 bin 200 lira olarak açıkladı. Çerkezoğlu’nun açıklaması şu şekilde;“Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücret net 5 bin 200 lira olmalı”