Netflix'te yayınlanan çizgi dizide PKK/YPG skandalı

Netflix'ten skandal üstüne skandal! ABD'li film ve dizi platformunda 18 Kasım'da yayınlanmaya başlayan "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizide, terör örgütü PKK/YPG paçavralarının kapı ve duvara asıldığı görüldü.

Son dönemde sık sık tepki çeken yayınlarla gündeme gelen Netflix'te bu kez terör örgütü ile ilgili bir skandala imza atıldı. 'Zerocalcare' mahlasını kullanan İtalyan karikatürist Michele Rech'in, medya platformu Netflix'te 'Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)' adlı çizgi dizisi 18 Kasım'da yayınlanmaya başlandı.ÇİZGİ DİZİ, PLATFORMUN TÜRKÇE EDİSYONUNDA DA VARNetflix'in Türkçe edisyonunda da gösterime giren dizinin açıklama kısmında, 'Arkadaşlarıyla şehir dışına seyahat eden Romalı bir çizgi romancı, vicdanını temsil eden armadillo ile hayatının gidişatı ve muhtemel bir aşk üzerine kafa yorar' ifadeleri yer alıyor.Netflix tarafından yayımlanan tanıtım yazısında ayrıca, 'Zerocalcare kendi çizgi romanından uyarlanan bu animasyon diziyi yazdı, yönetti ve ana karakteri seslendirdi' deniliyor.PKK VE YPG BAYRAKLARI37 yaşındaki Romalı karikatüristin, çizgi dizinin bazı sahnelerinde terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarına yer verdiği dikkatlerden kaçmıyor.Yayınlanan fragmanın açılış sahnesinde, baş kahramanın kapıyı açıp ışığı yakmasıyla YPG bayrağının kapının arkasına asıldığı göze çarpıyor.15 dakikalık 6 bölümden oluşan dizinin ilk sezonundaki diğer bir sahnede ise, eğlence mekanının duvarında PKK paçavrasının asılı olduğu görülüyor.PKK DESTEKÇİLERİ SEVİNÇLİFragmanın yayınlanması sonrası paçavralarının çizgi dizide yer aldığını gören terör destekçileri, özellikle de sosyal medyadan 'PKK/YPG Bayrakları Her Yerde' sloganları attı.