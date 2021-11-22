Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle

Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 15.30'da toplandı.Kabine toplantısında terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele ve ekonomideki son verilerin de değerlendirildiği toplantıda,masadaki bir diğer konu ise koronavirüs salgını ile mücadele artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum ele alındı.BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTIRecep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 15dakika sürdü. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:İzmir'de acı bir deprem yaşadık. Bu depremde 117 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tanrahmet diliyorum. Depremin ilk anından itibaren hükemet olarak vatandaşlarımızın imdadına koştuk. İzmirli kardeşlerimizin neye ihtiyacıvarsa hepsini karşıladık. Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi İzmir'de de hasar tespit çalışmalarını tamamladık.26 KASIM'DA TESLİM EDECEĞİZİzmir'de 7 ayrı bölgede bin 391 konut, 302 dükkan inşa ettik. Bunları 26 Kasım'da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.İzmir'de inşa ettiğimiz konutları 20 yıla yayılan vade ile vatandaşlarımıza takdim edeceğiz. Yeni, güvenli ve konforlu yuvaların İzmirlivatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.EKONOMİYE İLİŞKİN MESAJLARKurdaki rekabet gücü yatırımda, üretimde ve istihdamda artışa yol açar. Ülkemizde yaşanan durum fiyat artışıdır. Geçmişte enflasyonsorunu bulunmayan ülkelerin ortak özelliği cari açık vermemektir. Cari açığı olup da enflasyon sorunu yaşamayan ABD gibi ülkelerinavantajı da paralarının rezerv paralar olmasıdır. Geçmişte 1929 ve 2008 büyük krizlerini yaşayan küresel ekonomi yeni sınamalar karşısındaciddi bir bocalama içindedir.Dünya borsalarındaki şişkinlik basılan fazla paranın kendisine gidecek yer bulamamasından kaynaklanıyor.EKONOMİK KURUTULUŞ SAVAŞINDAN DA ZAFERLE ÇIKACAĞIZ.Karşımızdaki bu tablo bizi bir tercihe zorlamıştır. Ya ülkemizde eskiden beri hakim olan anlayışı sürdürerek yatırımdan, büyümedenvazgeçecektik, ya da kendi imkanlarımıza göre yolumuza devam ederek tarihi mücadeleyi yapacaktık. Biz mücadeleyi tercih ettik.Geçmişten beri her alanda olduğu gibi finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak önümüze gelen fırsatlarıdeğerlendirmekte kararlıyız. Ülkemizi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu terörörgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraberdirendik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Bu 'Ekonomik Kurutuluş Savaşı'ndanda zaferle çıkacağız.Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kurun piyasadaki hareketlerini takipte özellikle kararlıyız. Kurdaki yükselişibahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışı yapanlara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz. Bu politikayı biranda hayata geçirmiş değiliz. İşsizlik sigortası ve bireysel emeklilik sistemi gibi uygulamalarla uzun vadeli yatırımlar getirdik. Kur üzerindne kumar oynanmasınıengelledik. Bugün ülkemizde geçmişten farklı olarak bireylerin döviz borcu değil, bankalarda ve yastık altında ciddi döviz varlığı vardır.Kaydadeğer döviz borcu olan şirketimiz de yoktur.Dünyanın bizden örnek aldığı yap, işlet, devret modeli sayesinde devam eden büyük projelerde kamu finansmanına yük getirmiyoruz.Savunma Sanayiimiz ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri haline dönüşüyor.'ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA OLUMLU YANSIMALARINI GÖRECEĞİZ'Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bu tespitimiz ülkemizin bugüne kadar yaşadıklarından çıkardığımız derslere bağlıdır. Yeni küresel sistemarayışları ve ülkemizin sahip olduğu güçlü alt yapı bölye bir mücadele için bize uygun bir zemin sağlamaktadır. Ülkemizin ve milletimizinekonomik kurtuluşu için böyle davranmamız, bu mücadeleyi vermememiz gerekiyor.İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren bu politikanın insanların günlük hayatında olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız.ASGARİ ÜCRET MESAJI'Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz.'ASGARİ ÜCRETMerkez Bankası Para Politikaları Kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararının da değerlendirildiği toplanıda ayrıca, 2022 yılı için işveren veişçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyudeğerlendirecek.KORONAVİRÜSLE MÜCADELE VE YERLİ AŞITüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdüren koronavirüs salgınına yönelik son durum da masada olacak. Bakan Koca,yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.F-35 VE AMERİKA İLE TEMASLARÖte yandan geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret de Kabine'nin önemligündem maddeleri arasında yer alıyor. F-35 programından çıkartılan Türkiye'ye parasının iadesi konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunusöyleyen Donfried'ın açıklamaları neticesinde Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak.