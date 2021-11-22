Çocuklarda Obezite Belirtileri Nelerdir? Çocuklarda Obezite Nasıl Olur? Çocuklarda Obezite Tedavisi



Obezite Nedir?



Çocuklarda Obezite Neden Olur?







Çocuklarda Obezite Belirtileri

Çocuklarda Obezite Tedavisi





Çocuklarda Obezite Nasıl Önlenir?

ebeveynler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alır. Dünyanın en popüler rahatsızlıkları arasında yer alan obezite ile mücadele etmek için birçok yöntem bulunuyor. Çocuklarda da fast food tüketimine ve birçok nedene bağlı olarak gelişebilen obezite için gerekli tedavi yapılmadığında ciddi hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu sebeplehakkında bilgi sahibi olunması tavsiye edilmektedir. Çocuklardaveiçin haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Obezite gelişmeye başladığında kişide gözle görülür bir durum ortaya çıkar. Vücut kitle indeksine göre yapılan hesaplamada bu sayı 30 ve üzerinde çıkarsa kişi obez olarak kabul edilir.25 ve üzerinde çıktığında ise aşırı kilolu olarak kabul edilir. Aşırı kilo sonucunda gerekli önlemlerin alınmamasıyla beraber obezite ortaya çıkar. Ayrıca obezite sorunuyla beraber bazı sağlık problemlerinin çıkması da kaçınılmazdır.Çocuklarda obezite birçok farklı sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple ebeveynlerin en sık araştırdığı konular arasındasorusudur. Davranış ve hormonlara bağlı olarak ortaya çıkan etmenler kiloyu etkiler. Fakat genellikle yaşam tarzı obezite sorununun ortaya çıkmasında etkilidir. Hareketsizlik sonucunda ve fazla kalori alımıyla obezite olmak oldukça kolaydır. Bu sebeple obezite konusunda dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunur.sorusuna cevap olarak şu maddeler sıralanabilir;-Beslenme bu sorun için ilk akla gelen nedenler arasında yer alır. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyen çocuklarda obezite oluşma riski fazladır. Fast food ve yüksek kalorili yiyeceklerle beslenmek kilo almak için en büyük etkenlerdendir. Şeker ve tatlı tüketiminin de kolaylıkla kilo almaya neden odluğu bildirilenler arasındadır.- Hareketsiz yaşam tarzına sahip olan çocukların da obezite olma riski yüksektir. Fazla kalori yakılmaması sonucu alınan besinler yağ olarak depolanır. Televizyon karşısında uzun saatler geçirmek, bütün gün hareket etmeden bilgisayarla ilgilenmek bu açıdan tehlikelidir.- Ailenin de bu süreçte çocuğa destek olması gerekir. Anne ve babanın aşırı kilolu olması sonucunda çocuk da obez olmaya eğilim gösterebilir.-Çocuğın psikolojik açıdan sağlıklı olması obez olma riskini azaltır. Stres veya üzüntülü bir hayata sahip olmaları onları daha fazla yemeye sevk edebilir.-Hazır yemekler tüketmek, ucuz ve aşırı doyurucu olana yönelmek, öğünler için çaba harcamamak da obeziteye neden olabilir.- Bazı kronik rahatsızlıklar veya ilaçların yan etkileri sebebiyle obezite ortaya çıkabilir.ebeveynlerin merak ettiği konular arasında yer alır. İşte- Çocuğun üzerine olmayan kıyafetler- Hareketlerin kısıtlanması- Uyku bozuklukları- Nefes alma ve verme konusunda yaşanan düzensizlik- Aşırı halsizlik- Erken ergenlik- Aşırı terleme- Eklem ve kemik ağrılarısık sık araştırılan konulardandır. Öncelikle çocuğun kilo ve boyunun ölçülerek gerekli tanın koyulması lazımdır. Vücut kitle indeksine göre çıkan sonuç çocuğun obez olup olmadığını belirler. Çocuklarda obezite tedavisi için akla gelen ilk yöntemler arasında yaşam tarzı değişiklikleri bulunur. Amaç zayıflatmak olsa bile bazı durumlarda bu durum kiloyu korumak veya sağlıklı bir şekilde arttırmak da olabilir. Hedeflerin gerçek ve yapılabilecek seviyede konulması büyük önem taşır. Çok büyük değişiklikler yapmak hem çocuğu zorlayacak hem de sürecin sürekli tekrar etmesine neden olacaktır.için uzman diyetisyenlerden ve psikologlardan yardım almak gerekir. Beslenmenin sağlıklı ve dengeli bir hale getirilmesi, fiziksel aktivitenin artması, psikolojik olarak tedavi alınması bu konuda çocuk için oldukça faydalı olacaktır.Çocuğunuz aşırı kiloya sahipse ve obezite olmasından korkuyorsanız baz önlemler alabilirsiniz. İşte çocuklardasorusu için cevaplar;- Çocuğunuzun şekerli ve gazlı içecekler içmesini sınırlandırın.- Bol bol sebze ve meyve tüketmesi de bu açıdan oldukça fayda sağlar.- Yemeklerin sık sık ve ailecek yenmesi önemlidir.- - Fast food tüketimini azaltın.- Porsiyonları sınırlayın.- Çocuğunuzun uykusunu yeterince aldığından emin olun.- Bilgisayar ve televizyon izleme süresini kısıtlayın.